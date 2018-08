Ciberseguridad Protección de datos corporativos: cuáles son los mayores temores de los viajeros de negocios

Solo un tercio de este público se siente seguro al viajar de que no comprometerá información privilegiada de la compañía en la que se desempeña

De acuerdo a una investigación realizada por la compañía de viajes de negocios Carlson Wagonlit Travel (CWT), solo el 35% de los viajeros del mundo se sienten seguros al no comprometer los datos de su compañía cuando viajan.

Los viajeros de América se sienten significativamente más seguros (46%) que los de Asia Pacífico (28%) o Europa (27%).

"Los resultados demuestra que aún hay que educar mucho a los viajeros sobre cómo cuidar los datos de su compañía. Por ejemplo, conectarse en redes públicas pone en riesgo los datos de la organización", dijo al respecto Andrew Jordan, CWT Executive Vice President and Chief Technology Officer.

Cuando viajan, las tres situaciones donde los ejecutivos están más preocupados por la exposición de sus datos son el robo o pérdida de notebooks y smartphones (29%), el uso de una red pública de Wi-Fi (21%) y trabajar con la computadora u otro dispositivo móvil (9%).

Esto fue seguido por el intercambio involuntario de documentos corporativos (9%), el acceso a los emails (8%), abrir un archivo o visitar una página que no deberían (8%), y disponer de documentos en papel (6%).

Es decir, cerca de la mitad de los viajeros están preocupados por sufrir una violación de la seguridad mientras están on line o tratando de conectarse.

Y este no es el único problema: el 37% admitió descargar un archivo desconocido de un remitente no conocido, y el mismo porcentaje abrió un phishing email.



Afortunadamente, muchos de los viajeros accionan cuando descubren una violación en la seguridad o en los datos. El 37% de los encuestados afirmó que cerró inmediatamente su dispositivo, mientas que el 25% lo reportó a su compañía, y el 34% lo notificó al departamento de IT.

El 62% de los encuestados confirmó que sabía informar un phishing email de manera apropiada.



"Estos porcentajes pueden mejorar significativamente con un adecuado entrenamiento en seguridad de datos", afirmó Jordan a través de un comunicado enviado a este medio.



No obstante, menos del 20% de los viajeros de negocios dijo que reciben frecuentemente comunicados y guías sobre la seguridad de los datos de la compañía, mientas que el 34% afirmó haber recibido información sobre lo que no debe hacer.