Renovación y ahorro Siemens despedirá a 20.000 personas para reducir costos

El gigante alemán recortará empleos como parte de su estrategia "Visión 2020", en la que se prevé ahorrar hasta un 20% en gastos de recursos humanos

La empresa alemana de ingeniería y manufactura Siemens anunció que se despedirá 20.000 trabajadores de la compañía con el objetivo de reducir costos en funciones administrativas, según informó la revista Manager Magazin.



Joe Kaeser, CEO de Siemens, pretende reducir gastos como parte de una estrategia llamada "Visión 2020".

"En el curso de la reciente renovación, 20.000 empleos podrían volverse superfluo", mencionó en la entrevista, según relevó Gestión.



Pese a no haber detalles sobre la intención de la empresa, el informe especifica que los próximos recortes de empleos se relacionan exclusivamente con todas las funciones en las centrales de la empresa en todo el mundo, no con los empleados de las plantas.



Desde inicios de agosto se presumía las acciones que se tomarían debido a los comentarios de Kaeser de buscar un volumen de ahorro de 1.700 millones de euros. La empresa Siemens no ha realizado ningún comentario al respecto.