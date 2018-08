Innovación en management ¿Título universitario?: Google, Apple e IBM no lo exigen a sus trabajadores

Actualmente, hay muchas compañías que aplican esta nueva estrategia y otorgan la posibilidad de obtener un trabajo sin necesidad de cumplir ese requisito

A pesar de que la educación universitaria se ha difundido mucho en los últimos años, todavía hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de cursar o finalizar una carrera. Sin embargo, eso no implica que carezcan de habilidades o capacidades que les permitan desempeñar con éxito un trabajo.



Por eso, actualmente hay muchas empresas que han decidido aplicar una nueva estrategia en la que otorgan la posibilidad de obtener un puesto de trabajo sin el requisito obligatorio de tener un título profesional.



Tal es el caso de las gigantes tecnológicas como Google, Apple e IBM, que de acuerdo a un reciente informe del sitio web especializado en temas laborales Glassdoor, ya no exigen este requisito a sus aspirantes.



Según informa un portal de búsqueda de empleo, debido al constante aumento de precios en las universidades de Estados Unidos y el mundo, ciertas empresas han decidido no valorar un grado universitaria como algo necesario para aplicar a un lugar laboral.



Muchos postulantes podrían ser autodidactas o tener habilidades adquiridas fuera de instituciones académicas tradicionales, así como también proveer talento, ética y más condiciones transversales necesarias para destacar en un rol, publica la página web.



En el año 2014, Laszlo Bock, quien para entonces era el vicepresidente senior de operaciones de personas de Google, consideró que “cuando se mira a personas que no van a escuelas y se hacen un lugar en el mundo, estos son seres humanos excepcionales; debemos hacer todo lo que podamos para encontrar a esta gente”.



Por su parte, la Vicepresidenta de Talento de IBM, Joanna Daley, reveló que el 15% de los empleados en EE. UU. no tienen título universitario. “En lugar de centrarse exclusivamente en candidatos que fueron a la universidad, IBM mira también a los candidatos con experiencia práctica en bootcamps o con experiencia en la industria por vocación y autoaprendizaje”, señaló.



En este sentido, Apple, cuyos cofundadores Steve Jobs y Steve Wozniak nunca llegaron a graduarse en la universidad, sostiene que lo que más valor agrega es la experiencia.

Sin embargo, en todos los casos, no se desestima el valor del trabajo académico, pero esta nueva estrategia gira más en torno a candidatos no tradicionales.



De acuerdo al informe, las 15 compañías que actualmente están aplicando esta estrategia son:

- Google

- Ernst and Young (EY)

- Penguin Random house

- Costco Wholesale

- Whole Foods

- Hilton

- Publix

- Apple

- Starbucks

- Nordstrom

- Home Depot

- IBM

- Bank of America

- Chipotle

- Lowe’s