Educación y becas Una nueva edición de la feria dedicada a quienes quieren estudiar en Estados Unidos

Se ofrecerá información y asesoramiento a personas interesadas en becas, carreras de grado, estudios de posgrado o cursos de inglés intensivo

La red EducationUSA realizará la 16va edición de la Feria Anual de Universidades, con el objetivo de difundir los diversos programas de estudio en universidades de los Estados Unidos.



Representantes de más de treinta universidades norteamericanas brindarán asesoramiento sobre carreras de grado, estudios de posgrado, cursos de inglés intensivo, becas académicas y deportivas y proceso de admisión.

También habrá charlas informativas sobre exámenes internacionales, visa de estudiante, ayuda financiera y becas.



Algunas de las universidades que participarán del evento son: University of Chicago, George Washington University, New York University, University of Florida y University of Southern Indiana, entre otras.



"Hoy en día es mucho más fácil y accesible estudiar en el exterior ya que se han flexibilizado los requisitos y los centros académicos ofrecen una subvención de hasta el 50% del arancel total. Además, se incrementó significativamente el número de becas y muchas universidades brindan facilidades de pago a cambio de horas semanales de trabajo", indicó Curt McNeal, del Centro de Asesoría Estudiantil EducationUSA, que desde Icana (Instituto Cultural Argentino Norteamericano) ofrece consultoría en el proceso de aplicación.

Las universidades necesitan asegurar la diversidad en las aulas, por eso, se enfocan en Latinoamérica ofreciendo gran cantidad de beneficios, según aseguró el experto.

Por otra parte, indicó que: "Hoy tienen gran importancia las actividades extracurriculares de los alumnos. Se tienen en cuenta las habilidades de liderazgo y la experiencia en actividades de voluntariado, deportes o música, se busca un perfil más integral, por eso, quien esté soñando con capacitarse afuera no debe descuidar sus intereses, hobbies o capacidad para conducir equipos. Puede que sus pasiones se conviertan en la puerta de entrada para cumplir sus sueños", concluyó.



El evento se realizará el 10 de septiembre entre las 16.30 hs. y 20.30 hs. en el Hotel Sheraton Libertador, situado en Avenida Córdoba 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La entrada a la feria es libre y gratuita, pero quienes estén interesados deben registrarse previamente de forma online.