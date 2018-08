Casi 60% trabajó en negro El 66% de los latinoamericanos no recibe beneficios extra-remunerativos

Para los empleados de la región, la principal fuente de motivación laboral sigue siendo la vocación, por un lado, y la compensación económica por otro

Casi siete de cada 10 empleados en latinoamérica no perciben a cambio de su trabajo ningún beneficio extra-remunerativo.

Es por eso que, según un relevamiento realizado por Grupo Adecco en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay la principal motivación laboral que encuentran los trabajadores de la región sigue siendo la la vocación (51%) y por otro lado la compensación económica (42%).



"El disfrute de tarea lidera las preferencias de los encuestados a la hora de identificar el factor que más los entusiasma en su empleo. Casi el 51% de los encuestados se inclinó por ese motor de satisfacción; el 42,3% priorizó la remuneración y otros beneficios adicionales al salario, en tanto que el 37% mencionó las posibilidades de desarrollo profesional", aseguraron desde la multinacional en un comunicado enviado a este medio.

Te puede interesar Marketing y Tecnología desplazan al área de Finanzas como los nuevos "socios" de Recursos Humanos

Como contrapartida, otras variables desalientan a los trabajadores, a veces hasta el punto de impulsarlos a renunciar.

Un 65,7% no recibe beneficios extra remunerativos, entre los que se valoraron mayoritariamente (en este orden) reconocimientos monetarios aparte de la remuneración, planes de retiro, equilibrio entre la vida profesional y personal, y préstamos.

Te puede interesar Mauricio Macri visitará hoy las oficinas de MercadoLibre

Consultados acerca de si alguna vez les pagaron en negro o estuvieron contratados de modo informal, el 58% reconoció haber estado o estar afectado por esa condición.



Hay cuestiones personales, no directamente ligadas a los puestos de trabajo, que estimulan a las personas a buscar un cambio, en particular cuando no están totalmente satisfechos con la situación en la que se encuentran.

Según un reciente reporte de Harvard Business Review, la búsqueda de empleo aumenta un 12% justo antes de los cumpleaños, y un 16% después de grandes eventos que puedan actuar como catalizadores naturales.

La gran conclusión es que no es sólo lo que sucede en el trabajo: es lo que sucede en la vida personal lo que determina cuándo se decide a buscar un nuevo rumbo laboral, reflexionaron desde Adecco.



El 68,6% de los más de 26.500 encuestados por Adecco Group ha "renunciado alguna vez". De este grupo, casi el 35% declara haberlo hecho porque encontró "otro trabajo con mejores condiciones".

Cuando se contemplan todas las variables, se vislumbra cierta tendencia a renunciar por desacuerdo con las condiciones específicas que ofrece el puesto: "Mucho trabajo y baja remuneración" (18,5%); "Tuve problemas con mi pago y/o imposiciones" (9,4%); "el exceso de trabajo no me dejaba tiempo para mi vida personal" (7,9%); "existían muy malas condiciones de seguridad" (3,9%); "tuve problemas con mi jefe directo" (6,2%); "falta de motivación" (6,8%) y "sufrí acoso o menoscabo" (3,9%).



La buena integración es clave para el confort individual y para la productividad colectiva, lo que podría erigir a este aspecto en un factor decisivo. Sin embargo, esta cuestión no parece ser gravitante en la muestra latinoamericana: sólo el 2,23% respondió haber tenido "dificultades con mi equipo de trabajo o compañeros."



"La principal causa de satisfacción laboral reside en el equilibrio entre la remuneración y la cobertura de expectativas personales. En el espacio del trabajo, la clave es entender por qué un trabajador califica bien o mal su puesto y por qué decide conservarlo o prefiere abandonarlo