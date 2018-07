Al fin se supo ¿Por qué el Big Mac tiene tres panes? El hijo del creador lo revela a 50 años de su lanzamiento

El icono de McDonald's es considerado "la hamburguesa perfecta" y la firma lanzará unas monedas especiales para conmemorar su aparición en 1967

El Big Mac no es un sándwich cualquiera. No sólo es un ícono de McDonald's, sino que hasta es utilizado por la prestigiosa publicación británica The Economist para elaborar su reconocido índice que mide el poder adquisitivo de los países en donde se vende este menú.

Se conforma por dos hamburguesas, encerrada entre tres rodajas de pan, la primera de ella con semillas de sésamo. También posee salsa especial, queso, lechuga y cebolla.

El popular platillo fue inventado hace 50 años, en 1967, por Jim Delligatti, dueño de una sucursal de Pittsburg. Detrás de esta creación hubo años de búsqueda de la "hamburguesa perfecta", señaló a Infobae Mike Delligatti, hijo de su creador y operador de la compañía.

Jim Delligati, creador del Big Mac, quien falleció en 2016 a los 98 años

"Hubo mucha experimentación de por medio. Mi padre creía que McDonald's necesitaba un sándwich más grande para su menú. El problema es que al poner dos medallones de carne, la hamburguesa se volvía muy resbalosa", explicó Delligatti.

La solución que pensó su padre, quien falleció en 2016 a los 98 años, fue simple. "Ese es el origen de la tercera rebanada de pan en el medio. Hace que todos los ingredientes se mantengan unidos", señaló Delligatti, quien agregó que la salsa especial "es única en el mundo".

Mike (saco azul) y otros miembros de la familia Delligatti junto a Steve Easterbrook, CEO de McDonald’s, celebrando el aniversario del Big Mac

"A través de los años, muchas veces intentaron modificarla o hacerle variaciones, pero yo sigo prefiriendo la original", agregó el empresario, quien aseguró haber probado Big Macs en toda Europa, Canadá y Bahamas.

Pero las "bodas de oro" del Big Mac no vienen solas: McDonald's lanzará en todo el mundo unas monedas especiales para celebrar un año más de la hamburguesa más popular.

"Vamos a lanzar unas MacCoins, hay cinco distintas y cada una representa una de las décadas de vida de la hamburguesa. Se podrán coleccionar o bien cambiar por un Big Mac", explicó Delligatti.

Por último, el hijo del creador del Big Mac no tienes dudas de que el popular sándwich seguirá estando vigente por otros 50 años más. "Seguro que sí. Todavía se venden de a montones. Diría que es como Los Beatles de las hamburguesas", concluyó.