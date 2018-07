Polémica "low cost" El aeropuerto de la discordia: piden suspender los vuelos de Flybondi y en El Palomar vencieron los plazos del protocolo de seguridad

Jorge Di Lello solicitó se detengan las actividades aéreas hasta tanto se garantice la seguridad. No se cumplió con pautas de verificación tecnológica

No paran de llover críticas y complicaciones en torno a la operatoria del aeropuerto de El Palomar, la gran apuesta del Gobierno en términos de promoción de los vuelos baratos –mejor conocidos como “low cost”–.



Ahora, se conoció que el fiscal federal Jorge Di Lello volvió a pedir que la Justicia suspenda las actividades de la aerolínea Flybondi hasta tanto se garantice la seguridad de los pasajeros.



En concreto, Di Lello cuestionó la falta de relevamientos previos a la habilitación de la terminal de El Palomar que dificulta su operatividad con malas condiciones climáticas.



En un recurso elevado al juez Sergio Torres, el fiscal reconoce que hizo lugar a la denuncia promovida por un grupo de vecinos de Hurlingham, Morón, Tres de Febrero, San Martín y La Matanza, quienes piden el cierre definitivo de la Base Militar El Palomar “antes de que se caiga un avión y haya que lamentar centenares de muertos entre pasajeros y vecinos de El Palomar y alrededores”.



Pero los inconvenientes no se agotan ahí. Distintas fuentes confirmaron a iProfesional que la terminal sigue operando sin sistema ILS para la aproximación y el aterrizaje de aeronaves de forma automática.



Voceros de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) precisaron que el ILS recién entrará en funcionamiento pleno a partir de la segunda quincena de agosto. Ezeiza y una de las cabeceras de Aeroparque disponen de esta tecnología, clave para ordenar un tráfico aéreo intenso y garantizar el descenso correcto en situaciones de escasa o nula visibilidad.



“Actualmente se opera con un localizador y el procedimiento de aproximación de la aeronave a la pista es mediante la categoría ‘IFR no Precisión’”, indicaron desde el organismo. Una aproximación de “no precisión” implica, entre otros aspectos, el guiado vía alternativas de radioayuda.



Justamente este aspecto se vuelve relevante en cuanto se aborda un acontecimiento de las últimas horas. Por problemas técnicos en el avión de la Fuerza Aérea que debía llevar a cabo la tarea, no se llevó a cabo la verificación pautada de la tecnología VOR que marca la ruta de las aeronaves hasta llegar a destino.



El vencimiento del plazo para cumplir con esta pauta de seguridad fue anticipado a este medio por Diego Dominelli, director de Aviación en Argentina. El dato recibió confirmación posterior de parte de fuentes cercanas a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), a cargo de la verificación por ahora trunca.



“El avión que debía realizar la verificación regular (programada) de los sistemas radioeléctricos de guiado para las aeronaves en el aeropuerto El Palomar presentó fallas que le impidieron realizar su tarea. Estamos a la espera de la solución de estas. De no superarse, se evalúan alternativas a adoptar para subsanar el inconveniente a la mayor brevedad posible”, se informó a iProfesional.

Funcionamiento en entredicho

El incumplimiento del protocolo, comentó Dominelli, responde a problemas técnicos de la aeronave de la Fuerza Aérea dispuesta para la tarea de confirmar el funcionamiento correcto del VOR. Muy cerca de EANA señalaron que se trata de una unidad Learjet.



“Es una tarea que se realiza con un avión que tiene alrededor de 40 años de antigüedad. Hoy no está en condiciones de hacer la inspección. Aunque la navegación se encuentra en manos de autoridades civiles, ciertas cuestiones instrumentales siguen dependiendo de la Fuerza Aérea. Por eso la injerencia en esta verificación que no se lleva a cabo”, explicó el especialista.



Dado que desde el entorno de EANA transmitieron que, de no superarse el inconveniente que mantiene en tierra al Learjet, “se evalúan alternativas a adoptar”, este medio preguntó respecto de la posibilidad de que el tráfico en El Palomar se desvíe hacia otras terminales hasta tanto se constate el funcionamiento sin complicaciones del VOR.



Las voces consultadas señalaron que tal decisión corre por cuenta y responsabilidad de Flybondi. También indicaron que el aeropuerto seguirá operativo aunque “con ciertas restricciones hasta que se hagan las verificaciones programadas”.



En diálogo con iProfesional, Franco Rinaldi, reconocido experto en el mercado aerocomercial de la Argentina, sostuvo que el incumplimiento en el protocolo muestra el grado de improvisación que rodea a la pretendida “revolución de los aviones” que tanto pregona el oficialismo.



“Que se haya vencido el plazo sin que se cumpla con la verificación habla de la precariedad y la falta de eficiencia en las autoridades que tienen competencia en esta actividad. Todo esto le resta una operación segura a los aviones”, dijo.



Para luego añadir: “Cualquier eventual falla que pudiera tener el sistema VOR implica un inconveniente para los aviones en términos de eficiencia. Es una tecnología con una funcionalidad clave para el acercamiento. Marca el rumbo, la ubicación del avión. Un problema ahí reciente el vuelo con instrumentos”.

Flybondi y los pasajeros varados

Mientras sale nuevamente a discusión la calidad operativa de El Palomar, este último fin de semana arreciaron las críticas sobre Flybondi.

La aerolínea vez dejó varados a miles de sus pasajeros que debían abordar vuelos desde el aeropuerto que funciona en la ex base aérea.



Algunas informaciones daban cuenta de que fueron 33 los vuelos cancelados y más de 6.000 los pasajeros afectados por la decisión de los dueños de Flybondi de suspender todos sus servicios a raíz de las malas condiciones meteorológicas.



En cambio, en la empresa aseguraron que los afectados fueron menos pasajeros así como los vuelos que no despegaron.



Lo cierto es que durante las dos semanas de vacaciones de invierno, Flybondi protagonizó masivas cancelaciones que afectaron a miles de personas si se tiene en cuenta que la empresa ya controla el 7% del mercado de cabotaje, lleva 2.212 vuelos desde su inauguración y transportó a 268.000 pasajeros.



Voceros del Ministerio de Transporte aseguraron a iProfesional que estos problemas tuvieron como causa, en cada caso, la “climatología”, la falta de un avión que está en reparación, los “imprevistos” cambios de tripulaciones que se deben hacer para cumplir con las normas de vuelo, y la falta de visibilidad por efecto de las continuas tormentas.