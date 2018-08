En los próximos meses Prevén subas del 10% en nafta súper y gasoil común para adecuarse al valor internacional

La petrolera YPF pretende cerrar el año con valores acordes al mercado internacional. Estos combustibles son los que menos subieron

La petrolera de mayoría estatal, YPF, buscará incrementar en los próximos meses un 10% el precio de sus combustibles para cerrar el año con un valor que sea acorde a los valores internacionales medidos en dólares.

Los mayores ajustes se darán en la nafta súper y el gasoil común que hasta la fecha acumulaban las menores alzas.



Así lo reveló el CEO de YPF, Daniel González, en una conferencia telefónica con inversionistas de todo el mundo que mantuvo este miércoles para presentar el balance de la compañía para el segundo trimestre del año.



Según reconoció González “todavía necesitamos hacer algunas actualizaciones pero no muchas” y precisó que “continuaremos con los aumentos de precios graduales durante los próximos meses y estas actualizaciones de precios deberían completarse antes de fin de año”.



El máximo referente de la compañía que posee más del 55% del mercado de los combustibles del país adelantó que “los productos no premium todavía tienen otro 10% de dar, o recibir, para ponerse al día y los productos premium casi están en sintonía”.



Es que González explicó ante los inversionistas de entidades como el Bank of America, Morgan Stanley y Credit Suisse, que tras la fuerte devaluación del peso la compañía incrementó en mayor porcentaje sus productos premium contra la nafta súper y el gasoil común.



Esta forma de aumento diferencia responde a una estrategia de la compañía, aunque el mismo CEO se encargó de remarcar que “no queremos dar pistas a los competidores sobre cuál es exactamente nuestra política de precios”.



Esta advertencia se debe a que González no sólo señaló que el gobierno apuesta a que los precios sean fijados por el mercado, sino que remarcó que “es un mercado muy competitivo”.



En ese sentido explicó a los inversores que “tenemos más del 50% de la participación pero no establecemos precios para nadie y, de hecho, si nos fijamos en cómo nuestra competencia ha elevado los precios en el último mes, algunos de nuestros competidores han elevado los precios mucho más que nosotros y otros lo han hecho en línea con nosotros”.