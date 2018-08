Medicamentos Desde el Gobierno aseguran que Mario Quintana vendió sus acciones en Farmacity

Según voceros del macrismo, el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete se desprendió de su participación el 15 de este mes

El Gobierno dejó trascender este miércoles que el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, "vendió sus acciones" de la empresa Farmacity, a la que estaba vinculado antes de ingresar a la función pública.

"Mario Quintana, Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de la Nación, vendió la totalidad de las acciones que poseía de Farmacity, tanto en forma directa como indirecta, el pasado 15 de agosto", informaron voceros del Gobierno a través de un comunicado.

Según publica La Nación, el texto enfatiza que, con este paso, Quintana "dio cumplimiento al compromiso público que había asumido meses atrás, según el cual vendería la totalidad de su participación accionaria antes de fines de 2018". Las acciones, según el texto, "fueron adquiridas en su totalidad por los otros accionistas de la empresa".

Consultado en mayo pasado por ese vínculo -incluso hay una causa judicial en manos del juez federal Ariel Lijo por presuntas incompatibilidades entre la tenencia de acciones y su cargo- Quintana negó los cargos.

"No hay ninguna incompatibilidad (por ser accionista de la empresa). No tengo nada que ocultar", dijo entonces en diálogo con radio Mitre. "No tomé ninguna decisión ni participé en reuniones de directorio ni en ninguna llamada que tengan que ver con la compañía", agregó, y prometió en aquel entonces que vendería sus acciones antes de que finalice 2018.

Durante las últimas semanas, la cadena de farmacias que lideraba Quintana inició acciones judiciales para que la provincia de Buenos Aires, que gobierna María Eugenia Vidal, le permitiera ingresar en ese territorio.

"La empresa solicita que se reconozca su derecho a ser propietaria de farmacias, a que sean regularmente habilitadas y a explotarlas en el ámbito de esa provincia, dentro de cualquier ubicación autorizada por las normas de planeamiento urbano", propuso Farmacity según informó la Corte Suprema de Justicia, en donde se encuentra actualmente el litigio.