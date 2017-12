YPF comenzará a buscar petróleo en la cuenca de Malvinas a partir de febrero

Negocios

24-01-2011 Si bien la exploración de la petrolera se dará en aguas del Mar Argentino cercana a las islas, será fuera del área controlada por los británicos

YPF, la compañía controlada por la familia Eskenazi y el grupo español Repsol, finalmente comenzará a buscar petróleo en la cuenca de Malvinas a partir del mes que viene, luego de haber anunciado que este proceso se iniciaría en octubre del año pasado.

Si bien la exploración se dará en aguas del Mar Argentino cercana a las islas, será fuera del área controlada por los británicos.

Cuando a principios de 2010, YPF confirmó oficialmente la búsqueda de petróleo off shore en esta zona se preveía una inversión de u$s150 millones, aunque ahora se estima que podría ser superior por la demora que sufrió la iniciativa.

Si bien desde YPF no quisieron dar más precisiones sobre el proyecto, publica El Cronista, tampoco negaron que las tareas comenzarán en febrero en bloques localizados a 289 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego.

YPF, con un porcentaje del 33,5%, es el operador principal de este proyecto exploratorio, en el marco de una UTE de la que también participan Petrobras y Pan American Energy. La iniciativa forma parte del llamado "Plan de Exploración" anunciado por la empresa en diciembre de 2010 y con vigencia para los próximos cinco años.



En rigor, la compañía anunció, dos años atrás, el acuerdo con las otras petroleras para trabajar en la zona.

Se trata de la iniciativa petrolera más austral del país y el mayor emprendimiento mar afuera que se haya realizado en la Argentina.

Para estos días se espera el arribo a la terminal marítima de Puerto Deseado de los remolcadores Norman Baltic y Norman Skarven cuya tarea será la de asistir al buque perforador de materiales que cargarán también en el puerto de Comodoro Rivadavia.

Medios provinciales como el diario Crónica de Chubut, indicaron que ambos buques de bandera noruega tenían previsto llegar el 15 de enero pero que el retraso en el arribo se debió a que se encontraban con otras tareas en Brasil. Se aseguró también que antes de arribar a las costas de la cuenca de Malvinas, recalarían en Mar del Plata para luego iniciar la navegación hacia Puerto Deseado.

Diversas fuentes aseguraron que la búsqueda de reservas de hidrocarburos se desarrollará a 300 kilómetros de Río Grande y a 498 kilómetros de Río Gallegos en mar Argentino, en un área marítima fuera de la disputa con Gran Bretaña.

Consistirá en la perforación de un pozo, el Malvinas X1, que será efectuado por el buque perforador Stena Drillmax que cuenta con capacidad operativa hasta 3.000 metros de profundidad en el agua. Y del resultado que arroje esta perforación dependerá que se resuelva una segunda fase en esta operación de riesgo.

El proyecto tiene el visto bueno del Gobierno, mas cuando en los últimos meses, varias compañías de bandera británica desarrollaron trabajos de exploración en búsqueda de hidrocarburos en Malvinas, algo que la administración de Cristina Fernández rechazó sistemáticamente.

De todos modos, a las compañías británicas no les ha ido bien en su objetivo. Hace unos días la petrolera Desire Petroleum volvió a fracasar en la búsqueda de petróleo en aguas frente a las Islas Malvinas. La misma suerte corrió hasta ahora el proyecto de otra petrolera británica, Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), cuyas perforaciones no dieron los resultados esperados por los ejecutivos de la compañía.