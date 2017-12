Disney expande su magia en cruceros: incorpora el primer barco tras 10 años

Negocios

27-01-2011 Cuando los parques de diversiones registran una baja en sus beneficios, la compañía volvió a apostar por el turismo en barcos para atraer clientes. En 2012 sumará otro buque. "En los últimos años pusimos los cimientos de nuestra empresa y ahora llega la expansión", destacó la firma. Vea los videos

La compañía estadounidense Walt Disney dio este miércoles un paso más por incrementar su presencia en el sector de los cruceros con el viaje inicial de su nuevo barco, el Disney Dream.

Se trata del primer navío que añade la firma a su flota en más de una década y al que en 2012 se sumará un buque gemelo.

"En los últimos años hemos colocado los cimientos de nuestra empresa y ahora llega la expansión", explicó en declaraciones a EFE el presidente de Disney Cruise Line, Karl Holz.

El ejecutivo destacó la "clara demanda" para su producto de cruceros Disney y se mostró "muy satisfecho" con los avances fijados por la firma.

El Disney Dream, que este miércoles inicia sus viajes desde Puerto Cañaveral (Florida) hacia las Bahamas, está valorado en u$s900 millones y cuenta con 1.250 camarotes, casi el doble que los que pueden acoger los otros dos barcos de la firma, inaugurados a finales de los años '90.

Holz destacó que el nuevo barco deja en "muy buena posición" a la filial dedicada al sector de los cruceros, en el que espera ganar aún más terreno en el segmento de gama alta cuando el próximo año se una a su flota el "Fantasy", un navío de las mismas características que el que acaba de estrenar.

"Se trata de un mercado en crecimiento, sobre todo a nivel internacional, así que es una oportunidad a aprovechar", indicó a EFE Al Weiss, presidente de la filial para parques temáticos y apuestas vacacionales, de la que depende Disney Cruise Line.

Esta apuesta por el sector vacacional coincide con el descenso contabilizado en los últimos resultados que ofreció la compañía en cuanto al beneficio de sus parques de atracciones, que fue de alrededor del 7% en su ejercicio fiscal de 2010.

La empresa reconoció que su apuesta por los cruceros también va encaminada a mejorar su rendimiento en los parques, ya que, según explicó Weiss, los navíos llevan a sus instalaciones en Orlando (Florida) -las más visitadas en el mundo- "un buen número de nuevos visitantes, con lo que la marca crece".

El nuevo barco del grupo de entretenimiento estadounidense llega cuando se da por superada la recesión económica y el sector se encuentra en expansión.

"Las expectativas para 2011 son muy optimistas, ya que prevemos que el número de pasajeros crezca más del 6% y que se movilicen a unos 16 millones de personas", explicó a EFE el vicepresidente de la Asociación Internacional de Compañías de Cruceros de EE.UU. (CLIA), Bob Sharak.

"No tengo duda alguna de que Disney va a triunfar con este nuevo barco y el que sume en 2012. Se trata de una firma que ha rendido bien desde que llegó al sector a finales de los '90 y es una marca icónica alrededor del mundo, algo que le garantiza la demanda", explicó el vicepresidente de la CLIA.

Asimismo, esta nueva apuesta de Disney sigue la tendencia por la que desde 2008 han apostado otras empresas del sector: incorporar buques de enormes proporciones.

Así lo demostró Royal Caribbean al sumar dos cruceros con capacidad para 6.000 pasajeros -el Oasis of the Seas y el Allure of the Seas-, o Carnival, que lanzó el Carnival Dream, con capacidad para casi 4.000 pasajeros.