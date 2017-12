El presidente del BBVA respondió la amenaza de expropiación de Chávez

Negocios

28-01-2011 El ejecutivo bancario destacó que se reunió con representantes del Gobierno y afirmó que el banco cumple con las normativas vigentes. El mandatario bolivariano había dicho que si la firma de capital español se negaba a dar crédito para vivienda, iba a "nacionalizarla" y pagar "lo que vale"

Ante la amenaza del presidente de Venezuela Hugo Chávez de expropiar el Banco Provincial de Venezuela, filial del grupo español BBVA, el presidente de la entidad bancaria se reunió con representantes del Gobierno e hizo conocer su comunicado oficial.

"Hemos acudido al llamado Hugo Chávez para tratar de resolver la problemática que existe con la promoción de apartamentos en San José del Ávila", sostuvo Pedro Rodríguez, el presidente de la entidad bancaria.

Chávez había anunciado que nacionalizaría el banco -el tercero más grande de Venezuela- y que inclusive lo expropiaría si no cumplía con las normas de la Constitución y negaba créditos para viviendas.

Como parte de los poderes especiales que le dan facultades para legislar hasta mediados de 2012, el mandatario dictó un decreto para atender a los damnificados por las lluvias, el mismo que insta a las entidades a financiar la construcción de viviendas, facilitar créditos y condonar deudas hipotecarias.

En este marco, el BBVA hizo público su comunicado oficial en donde asegura que se mantiene intacto su compromiso y responsabilidad con Venezuela.



"BBVA Banco Provincial reitera a sus clientes, accionistas, empleados, relacionados y la sociedad en general, su total apego al cumplimiento de las leyes y normativas vigentes en el país. Durante más de 50 años de trayectoria, esta institución ha apoyado financieramente a miles de familias venezolanas para la adquisición de viviendas y, por ende, ha contribuido de esta manera a la mejora de su calidad de vida. Prueba de ello, es que al cierre del año 2010, esta institución otorgó créditos con recursos propios a 3.256 familias, a las cuales se apoyó en su meta de adquirir vivienda principal", sostuvo el comunicado.

"Adicionalmente, se aprobaron 1.670 solicitudes en colaboración con el Banco Nacional de Vivienda Hábitat (BANAVIH). Por otra parte, se financió la construcción 31 desarrollos inmobiliarios, los cuales fueron destinados a la construcción de soluciones habitacionales enmarcadas dentro de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat", agregó.

"En el caso específico del financiamiento de unidades habitacionales en el proyecto San José del Ávila, la actuación del banco ha estado apegada al estricto cumplimiento de la normativa legal. Por ello, en nuestro interés y compromiso de apoyar a las personas afectadas, participaremos activamente en la reunión interdisciplinaria propuesta por el Gobierno nacional, con miras a buscar alternativas satisfactorias para todos los involucrados", añadió el documento.

Y finalizó reiterando "nuestro compromiso de permanencia en el país y de apoyo al progreso de la sociedad venezolana".

La amenaza de Chávez

Hugo Chávez había amenazado este miércoles con expropiar el banco BBVA-Provincial y había instado a su presidente a "cumplir la Constitución" y atender a los ciudadanos, sobre todo los que necesitan ayuda financiera para adquirir una vivienda.

"Si el Provincial se niega a cumplir con la Constitución y los decretos presidenciales yo voy a nacionalizar el banco. No tengo ningún problema. Les pago lo que vale", aseguró el presidente, en un encuentro con ciudadanos que reclaman acceso a una vivienda.

Algunos de los presentes explicaron que los responsables del Provincial no quisieron atenderlos cuando les solicitaron ayuda financiera para la compra de su casa. Minutos después, Chávez conversó por teléfono y ante las cámaras con el presidente del BBVA-Provincial en Venezuela, Pedro Rodríguez Serrano.

"Rodríguez, le voy a repetir con todo respeto que si el BBVA que usted preside no está dispuesto a cumplir con las leyes, comience usted a entregarme el banco", dijo el jefe de Estado venezolano.

"Él me dice que el banco no está en venta pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente en función del interés nacional. Tenga cuidado con lo que me está diciendo", lanzó Chávez al responsable, cuya voz no era audible.

El BBVA-Provincial es la tercera institución bancaria privada del país por detrás de Banesco y Banco Mercantil. Tiene más de dos millones de clientes en Venezuela y una amplia red de distribución nacional. Desde 1997, el grupo español BBVA ostenta un 55% de la participación accionaria, según informó AFP.

Según Chávez, el presidente del BBVA dijo por teléfono que las personas que tenían quejas sobre el comportamiento del banco estaban "falseando la verdad" aunque accedió a recibirlas personalmente.

"No voy a discutir con usted. Póngase al frente de su banco", se despidió Chávez del directivo financiero español.

En los últimos meses Chávez instó a los bancos privados a dar créditos y cumplir una misión social si no querían terminar cerrados.

"Tengo bastantes razones para pensar que en muchos bancos hay mafias incrustadas, pero banco donde se sigan cometiendo estas prácticas yo estaré obligado a proteger al país de delincuentes de cuello blanco", recalcó este miércoles.

Tras la estatización del Banco Santander en 2009, hoy Banco de Venezuela, el Estado controla un 25% del sector bancario nacional, lo cual le convierte en el actor más poderoso del sector.

Además, desde noviembre de 2009 el gobierno intervino y en algunos casos liquidó más de una decena de bancos de pequeña y mediana importancia para "garantizar el saneamiento del sistema financiero".