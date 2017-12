Vinos recomendados: cinco Malbec poco conocidos, por menos de $60 y que vale la pena probar

En esta oportunidad, Vinos & Bodegas presenta un Top 5 dedicado al Malbec pero con una particularidad: si bien algunos son de bodegas masivas y otros de pequeños establecimientos boutique, son marcas poco conocidas. En algunos casos, se trata de ejemplares que recién acaban de ver la luz.

Mil Vientos Criado en Barricas Malbec 2011 - Bodega Merced del Estero - Precio sugerido:$60

En sintonía con lo que sucede con muchas bodegas en la Argentina, si bien la marca es bastante nueva, la familia está vinculada con el negocio del vino desde hace varias generaciones. Este vino en particular, de excelente relación calidad-precio, viene de colgarse una Gran Medalla de Oro en el concurso Malbec al Mundo 2012. Se trata de un ejemplar con una nariz en la cual se percibe un buen despliegue de notas de frutas confitadas, toques de pimienta negra y el aporte de la madera que, en este caso, suma complejidad y elegancia, de la mano de notas ahumadas y algo de chocolate. En boca, este Malbec de cuerpo medio se muestra sabroso y jugosísimo, con taninos dulzones que lo tornan sumamente amigable. Hacia el final se potencia la fruta y más de esa rica madera con notas de caramelo y algo de tostado. Punto para esta bodega que da pelea en el competitivo segmento de vinos de $60 con un ejemplar de calidad irreprochable. A la hora del maridaje, si bien es versátil, este Malbec pide a gritos un buen cordero al asador.

El Indigo Malbec 2011 - Bodega Don Cristóbal - Precio sugerido: $46

Bodega Don Cristóbal históricamente estuvo más volcada al mercado de exportación que al mercado doméstico. Y este vino, que nació pensado para paladares del exterior, se consigue desde hace poquitos meses en la Argentina. Desde el vamos, llama la atención por el packaging, con una tipografía bien estridente. Pero no todo es marketing: estamos ante un Malbec realmente sabroso, que te va a premiar con una nariz con mucha fruta roja, notas florales y algo de tabaco, propio de su breve paso por madera (20% del vino fue criado en barricas de roble francés). En boca es definitivamente equilibrado, de cuerpo medio, con un andar envolvente y sedoso. Muy bien logrado. Está disponible en algunas vinotecas y supermercados pero también puede adquirirse vía online, a través de la página de la bodega. Vale la pena probarlo.

Pecado Reserva Malbec 2011 - Bodega Finca Quara - Precio sugerido: $38,90

De alguna manera, este vino es el gen de la rebeldía de Pancho Lávaque, el bodeguero "sub-35" que en 2012 se encargó de reposicionar a una compañía con una larga y pesada tradición como Félix Lávaque. Sucede que, cuando se lanzó esta línea, allá por 2010, mientras que muchas bodegas bautizaban a sus vinos con la palabra "Santa", él decidió ir por el lado contrario y hablar de "Pecado". Más allá de la anécdota, este ejemplar permite ratificar una vez más cómo el terroir de Cafayate le puede imprimir un sello distinto a los Malbec en prácticamente todos los segmentos de precios. En este caso se trata de un vino con buena profundidad en nariz, donde se percibe fruta madura, una buena carga especiada, con aromas que recuerdan a la pimienta negra y al clavo de olor, y un touch de vainilla. En boca se exhibe brioso y amplio, avanza sin pedir permiso, cubriendo todo el paladar. Conforme se extingue, deja un buen recuerdo de ciruelas y algo de canela. Vino con personalidad y que defiende el estilo salteño.

Amaranto Malbec 2010 - Bodega Furlotti - Precio sugerido: $60

Se trata de una bodega que viene trabajando desde hace décadas en el negocio pero que, refundación mediante en el año 2005, comenzó a hacer foco en pequeñas producciones y de alta calidad. La bodega está emplazada en Luján de Cuyo y cuenta con el asesoramiento del ascendente enólogo Pablo Durigutti, quien alumbró, en este caso, un vino bastante estridente en nariz, con mucha fruta roja fresca, leves pinceladas florales y un touch de vainilla. En boca exhibe un cuerpo medio pero con taninos firmes y bien trabajados que le aportan algo más de estructura. Final de persistencia media cargado de más frutas y un leve toque especiado. Malbec versátil, ideal para acompañar carnes asadas, pizzas y pastas. Ideal para quienes quieren salir un poco de las marcas tradicionales y darles una oportunidad a las menos conocidas.

Finca La Escondida Malbec Roble 2012 - Bodegas La Rosa - Precio sugerido: $38

El punto a destacar es que esta línea será relanzada en los próximos días bajo el paraguas de Bodegas La Rosa. Este ejemplar en particular es un Malbec de corte clásico, en el cual se percibe la típica fruta roja, leves toques florales y una madera que tira hacia la vainilla y el chocolate. En boca, que la primera impresión no te confunda: es de esos vinos que al inicio pegan en el paladar por la carga tánica y que muestran algo de nervio pero que, a medida que avanza, se muestra delgado y no tan voluminoso. Se percibe en boca algo de ciruela y otras notas propias de la madera, antes de apagarse en un final de persistencia media. Es un Malbec "pocket friendly" bien cumplidor. Tenelo en cuenta para acompañar desde un asado hasta pizzas.

