Cómo saber te bloquearon por un usuario en WhatsApp

Tecnología

07-03-2018 Existen una serie de pistas que permiten averiguar si una persona inhabilitó las comunicaciones a través de la popular aplicación de mensajería móvil

es el servicio de mensajería instantánea más utilizado en iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry y PC. Cómo saber si está bloqueado en este programa es una de las búsquedas recurrentes en los buscadores comoen esta aplicación hay que abrir el contacto que desea cortar el vínculo. Luego pulsar el botón de Opciones e ir al menú Más. Allí, entre todas las opciones que aparecen deberá marcar la opción de Bloquear.Existen una serie de pistas que permiten saberlo. Cuando se escribe a un contacto, y éste nunca responde, o no le llegan los mensajes con el doble check se puede empezar a intuir la existencia del bloqueo en WhatsApp Si un contacto está bloqueando, se le puedey mirar el check del mensaje. Un tic significa que el mensaje fue enviado correctamente, dos tics significa que ha llegado al teléfono, y si están en azul significa que lo ha leído. Si tras enviar mensajes nunca aparece el “doble check”, es posible que se haya bloqueado en WhatsApp . Uno de los indicios es que al mirar su perfil. Es posible que esto se deba a que el contacto haya marcado las opciones de privacidad de WhatsApp . Para hacerlo debe abrir la ventana del chat de WhatsApp del contacto. Justo debajo del nombre se busca la última vez que estuvo conectado dentro de la aplicación, si no aparece nada y sólo se ve el nombre del contacto es uno de los síntomas de que ese usuario haya bloqueado. Cuando un contacto bloquea,, por lo que si tras llamarle repetidas veces no responde, puede deducirse que está inhabilitado. Al añadir un contacto a un grupo puede saltar un aviso alertando que “no tienes autorización para añadir a este contacto”. Probablemente esto signifique que ha sufrido un bloqueo en WhatsApp