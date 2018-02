Tecnología

08-02-2018 Los smartphones actuales son verdaderas computadoras de bolsillo, pero la duración de la batería es peligrosamente corta. Las claves para optimizar su uso

La pantalla, una cuestión fundamental

Wi-Fi, Bluetooth y GPS

Notificaciones en pantalla

Aplicaciones en segundo plano

Aplicaciones “lite”

Modo “ahorro de batería”

Tres consejos sencillos para la batería



Cuatro horas más de vida



Unde los samtphones es conocido por todos: la. Por eso es que a continuación reunimos algunos "para aprovechar al máximo la batería del móvil y extender su uso todo lo posible. Algunos expertos ubican ese "plus" en hasta cuatro horas.Eles el componente del teléfono que. Y esto se acentúa por el hecho que los usuarios prefieren equipos con pantallas cada vez más grandes.Los smartphones más modernos tienen la capacidad de adecuar ela la luminosidad del ambiente, para facilitar una lectura cómoda. Sin embargo, el usuario también puede ajustar el brillo eny, de esta forma, ahorrar bastante energía. De noche o en interiores, un brillo bajo puede estirar mucho la autonomía.También conviene entrar en la(generalmente, con el icono Ajustes) para limitar el tiempo que debe pasar sin uso antes de que se apague la pantalla.Lasson grandes consumidoras de energía, por lo que se debe ser cuidadoso en su utilización.Tanto elcomo eldeben encenderse solamente cuando se vayan a usar. En caso contrario, el equipo estará permanentemente rastreando redes para una posible conexión (especialmente en el caso de Wi-Fi ).Otra función que “chupa” la energía de la batería rápidamente es el. Hay que usarlo a conciencia y atentos a si es realmente necesario.Este hecho es poco considerado, pero la realidad es que cuantas másse muestren, más trabajo realiza el celular y más batería se gasta.Muchas aplicaciones implementan sistemas de notificaciones. Por ejemplo,que recuerdan al usuario que hace mucho tiempo no juega. Conviene desactivarlas.Aunque no las veamos en ejecución, hay muchasque se mantienen, en segundo plano, utilizando memoria, tiempo de procesador y batería del celular Algunas son realmente necesarias para que el sistema funcione correctamente. Otras, sin totalmente. Por ejemplo, hay apps de música que mantienen un servicio activo todo el tiempo solamente para detectar cuando el usuario inserta sus auriculares. Un lindo “”, pero que gasta mucha batería Aquí, cada usuario deberá evaluar cuáles apps en segundo plano le resultany cuáles sonMuchastienen versiones “”, con funciones ligeramente dismiuidas pero que cumplen bien sus cometidos básicos, comoAl tardar menos tiempo en cargar y ocupar menos espacio en memoria, una app ligera puede ser de gran ayuda para mejorar laOtro punto clave es el de los navegadores. Sin bien, en el ámbito de, hoy reina, lo cierto es que se trata de un software “pesado”. Hay muchos navegadores alternativos que ofrecen navegación web básica por un costo de batería menor.El modo deestá disponible en muchos smartphones Android producidos en los últimos dos años. Conviene revisar el menú de persiana superior para ver si está disponible.Puede ser “” si se pretende estirar la autonomía del equipo.1)para recargarlas (muchos especialistas, de hecho, recomiendan cargarla antes de que llegue al 0% para alargar la vida útil2) Verificar la: no dejar los equipos al sol o cerca de una fuente de calor, porque los climas extremos son malos para el teléfono (más que nada las altas) 3) Usar siempre eldel smartphone , porque los genéricos si son de mala calidad puede llegar a recalentar la batería hasta que no sirva más. Otra posibilidad esla. Después de un tiempo de uso, en ocasiones la batería pasa de 100% a 60% en pocos minutos. Esto tiene que ver con un error de lectura que con un problema de la batería. Para solucionarlo, hay que recalibrarla. ¿Cómo? Descargarla por completo (si se apaga, hay que encenderlo de nuevo hasta que el equipo no arranque más) y luego cargarla por completo sin encender el smartphone Antes de pensar en cambiar la batería o el teléfono, se puede probar reestablecer los valores de fábrica. Así, se elimina todo lo instalado hasta el momento y se empieza de cero. Eso si: hacer una copia de seguridad de los datos que no queremos perder. ¿Cómo hacerlo? En Android, entrar al menú de Ajustes de tu dispositivo, y en la sección Personal pulsa sobre Copia de seguridad. Ahora, pulsa sobre la opción de Restablecer datos de fábrica, y así comenzará el proceso de borrar todos los datos (puede tardar varios minutos). En el caso de iPhone, hay que ir a Ajustes / General / Restablecer y luego elegir Borrar contenidos y ajustes. Detalle: va a pedir el Apple ID, así que hay que estar seguro de cuál es antes de comenzar el proceso., columnista de tecnología de, escribió que usando algunos de estoslogrólade su batería y esto fue confirmado por el especialista Scotty Lowless (trabajó en una Apple Store y es técnico de smartphones). Sin embargo, hay unabastante obvia: comprar unay llevarla siempre consigo para recargar el smartphone . La mejor opción son los power pack de 10.000 mAh que puede recargar hasta tres baterías de la mayoría de equipos del mercado antes de necesitar ser recargado.