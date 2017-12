Marketing

30-11-2017 La prestigiosa revista británica "The Banker" distinguió a la entidad entre 1.000 postulantes globales. Ya había recibido esta distinción en 2009

Santander fue elegido "Banco Global del Año" por la prestigiosa revista "The Banker" gracias al "fantástico crecimiento de los beneficios en Latinoamérica, especialmente en Brasil, al uso innovador que hace de la tecnología para ofrecer productos más ajustados a las necesidades de los clientes", además de la compra de Banco Popular, que refuerza su posición de liderazgo en España.

"The Banker", que celebró el jueves en Londres su ceremonia anual de premios a la banca, también nombró a Santander "Banco del Año en Latinoamérica" y en cuatro de sus nueve países principales: España, Brasil, Chile y Portugal.

Es la primera vez que un banco español recibe el premio a mejor banco del mundo desde que el propio Santander ganó el premio en 2009 y también la primera vez que "The Banker" reconoce a la entidad como el mejor de Brasil.

A lo largo de la última década, Santander Totta en Portugal ha sido nombrado "Banco del Año" por "The Banker" nueve veces y Santander España, cinco.

La revista subrayó la nueva manera de relacionarse que plantea el banco a sus clientes, a menudo aprovechando su experiencia en distintos países en los que está presente.

Algunos “excelentes” ejemplos que "The Banker" cita son Santander Plus en México, basado en la estrategia 1,2,3 en Reino Unido y España, SuperDigital en Brasil y Work/Café en Chile.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha resaltado el gran avance en la transformación de Santander en los últimos tres años.

"La base de esta transformación es imbuir una cultura enfocada en hacer las cosas de una manera sencilla, personal y justa, ganándonos la confianza de millones de personas y empresas. Estoy muy orgullosa de lo que nuestros equipos han logrado y recibir este premio es un gran reflejo de sus esfuerzos. Pero no vamos a parar aquí, queremos hacer más", indicó.

La revista "The Banker”, fundada en el año 1926, forma parte del grupo Financial Times y es reconocida como líder en información de banca y finanzas internacionales.

La encuesta anual de los "Top 1.000" bancos del mundo de "The Banker" es uno de los rankings más importantes de la industria, y los premios "Bank of the Year" son una referencia en el mundo financiero internacional.

Los ganadores de los premios son seleccionados por los responsables editoriales de "The Banker" evaluando criterios objetivos como la rentabilidad, el crecimiento y la eficiencia, así como criterios subjetivos como la estrategia, el liderazgo y la innovación.