Adiós al locutor hiperveloz de la radio y otros cambios que se vienen en la publicidad

Marketing

04-12-2017 Las piezas publicitarias deberán mencionar con claridad una dirección web o un teléfono donde los consumidores puedan conocer información adicional

La Secretaría de Comercio simplificó este lunes la información que deben contener las, para proporcionar a losla información necesaria y optimizar recursos de losLa medida fue establecida a través de la Resolución 915 publicada en el Boletín Oficial con la firma del, MiguelEl funcionario justificó los cambios al sostener que el ejemplo más claro es el de la: a la velocidad que se escuchaen la radio , la información no resulta útil para el consumidor.Por eso, dijo, se decidiópara realizary proporcionar información relevante de manera eficaz a los consumidores ya los anunciantes y los medios."Hasta ahora, las piezas publicitarias tenían gran cantidad de información que ocupa. Con esta modificación, se incorpora la posibilidad de que parte de la información ahora se pueda: por ejemplo, el alcance geográfico de la promoción y las condiciones de la participación", agregó.Todas las publicidades de bienes o servicios deberán cumplir con los requisitos de no contener; además, las leyendas o advertencias establecidas como obligatorias por leyes nacionales o provinciales y sus reglamentaciones deberán ser incluidas en la publicidad La información requerida para las publicidades relativa a las características esenciales de losque se publicitan y las condiciones de su comercialización podrán ser proporcionadas a los consumidores través de unagratuita.La información referida al sitio de Internet será brindada a través de la siguiente frase: "consulte en..."; la mención a la línea telefónica será: "Para más información comuníquese gratuitamente al teléfono...".En ningún caso dichas frases podrán superponerse con otras, ni con, ni otros sonidos que pudieranLa información contenida en la página web o la proporcionada telefónicamente no podráde la publicidad De optarse por la opción de unadeberá estar disponible, como mínimo, en los días y horas en los que el proveedor comercialice sus bienes y servicios.