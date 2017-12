Cómo se prepara Havas Group para la publicidad del mañana

Marketing

12-12-2017 Según una de las mayores agencias de medios del mundo, la publicidad offline todavía tiene mucho valor y complementa a la online, de rol preponderante

Personalización

Los mundos on y offline se complementan

En el mundo actual las personas toman susen base a recomendaciones que leen en, blogs o. En este contexto, surge un gran interrogante: ¿, una de las mayoresdel planeta, opina que sí. La clave está, aseguran, en hacer. Entonces, ¿cómo?Aquí entran en juego conceptos como los, el inbound marketing y el social media marketing, muy relacionados entre sí, que al final se resumen en dos ideas muy sencillas: lastienen que estar; y para generar una relación de confianza con los clientes, las marcas deben generar contenidos de interés para ellos.En mundo cada vez más competitivo, José María, consejero delegado de Havas Media Group para Iberia, es consciente de que Havas debe buscar su diferenciación. En su caso, sostiene, ésta provendrá de lade "conocimiento del negocio de, ayudado por tecnologías dey automatización, y la creatividad". Porque la automatización en la gestión de leads, en sí misma, "pronto dejará de ser diferencial.La clave radica en contar con el talento suficiente paradel cliente, sumado al manejo de los datos que permita crear tus propias audiencias y llegar a". Havas Media se postula, así, como una agencia que ejerce también de consultor depara las marcas."Pasamos de hablar de planificación de medios ay, por último, a la personalización del", relata el ejecutivo. Esto último se hace posible gracias a tecnologías como los(repositorios de datos y perfiles) y la. Ésta consiste, básicamente, en que las marcas pueden dirigir mensajes específicos a audiencias muy bien targetizadas (por ejemplo, mujeres de entre 25 y 35 años e interesadas en el pádel), que navegan por una variedad de sitios web.Havas Media llevó a cabo unaen este tipo de, así como en el talento necesario -muy especializado- para gestionarlas. En muchas ocasiones, esta incorporación la realizó en base de adquisiciones.En estos momentos, larepresenta aproximadamente el 18% de la tarta digital en España, según la IAB. Además, en un futuro no muy lejano, según Frigola, "no sólo la, sino también los anuncios en, radio o publicidad exterior se adquirirán con programática. Esto evoluciona muy rápido. Los nuevos tiempos exigen talento y desarrollo tecnológico, pero sobre todo rapidez", concluye."Losno han muerto". Así de tajante se muestra. Según un estudio realizado analizando todas las campañas de la agencia durante cuatro años en España, que suman un valor de 15.000 millonesde euros, "después de un, inmediatamente se produce un incremento en lasde esa marca".Esto significa, según Frigola, que "losaportan cobertura -además de confianza y branding- a las campañas digitales, y resultanpara conseguir los objetivos de negocio marcados"."Por primera vez, podemos demostrar matemáticamente que el; se complementan", afirma el directivo de Havas Media.La agencia pondrá a disposición de sus clientes este estudio, desglosado por sectores, de modo que las marcas puedande sus, señala Expansión."Larepresenta el 29% de la tarta publicitaria en, muy por detrás de, por ejemplo, donde ronda el 40%. Es un ámbito que seguirá creciendo de forma natural", confía.Para Frigola, sus rivales más peligrosos son "los gigantes de la, como, y las consultoras". Google yconcentran ya más de la mitad de la. Cabe puntualizar que Havas Media hace uso de las tecnologías publicitarias de Google "cuando es lo mejor para lograr los objetivos de nuestros clientes. Pero no dependemos de ellos", matiza.