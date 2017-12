Comex

Argentina pidió a Estados Unidos restituir el sistema de aranceles preferenciales

12-12-2017 Fue durante una reunión que tuvieron el canciller Faurie y el ministro Cabrera con el funcionario de Comercio del país norteamericano

Este martes se realizó un encuentro reservado entre el canciller Jorge Faurie y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, con el representante del Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Uno de los ejes más importantes de la reunión fue un reclamo puntual de la Argentina a Washington: el levantamiento del sistema de arancel de preferencias vetado por la administración de Donald Trump.



La reunión entre los delegados norteamericanos de Comercio que se encuentran en la cumbre de la OMC y los representantes de la Casa Rosada se desarrolló en muy buenos términos y no se abordó el conflicto por el biodiésel argentino, cuyo ingreso en Estados Unidos fue prohibido, indica Infobae.



Pero más allá de eludirse este tema espinoso, tanto Faurie como Cabrera decidieron avanzar por la positiva con Washington y reclamaron a Lighthizer que evalúe la posibilidad de una restitución del sistema de aranceles preferenciales. Este contempla un amplio listado de productos argentinos que antes de la llegada de Trump al poder tenían arancel cero para ingresar a Estados Unidos. Pero desde el 20 de enero del 2017, la nueva administración norteamericana dio de baja esa lista y en línea con el discurso proteccionista del nuevo presidente se cerraron las fronteras para estos acuerdos.



En el 2011 el beneficio de aranceles preferenciales abarcaba 622 posiciones arancelarias. Esto equivalía a un total de exportaciones argentinas por u$s477 millones, cuyos aranceles fueron de unos u$s22 millones. En los años posteriores esta lista se amplió y generó muchos beneficios para productores regionales de la Argentina.



Durante la reunión de este martes entre Faurie, Cabrera y Lighthizer se abordó este tema. "Para la Argentina resulta muy relevante el tema del levantamiento de aranceles preferenciales y así se lo planteamos a Estados Unidos", dijo un funcionario del Gobierno.



Por otra parte, los funcionarios que participaron del encuentro destacaron que "no se abordó durante la reunión el tema del biodiésel". Estados Unidos prohibió a principios de este año el ingreso de biodiésel argentino porque los productores locales denunciaron dumping.



El gobierno argentino parecería avanzar en otros reclamos ahora que podrían compensar la pérdida de unos u$s1.500 millones anuales por el biodiésel. Se mencionó la posibilidad de extender los mercados y el comercio común entre ambos países en lo que respecta a la agricultura y la pesca. Estos son temas que interesan a ambos países.



La decisión de Estados Unidos de establecer una política más proteccionista fue abordada por Trump desde su campaña electoral cuando planteó la idea de "trabajar por una América para los americanos". Es por ello que el embajador Lighthizer pronunció ayer un duro discurso contra la OMC.



"A muchos les preocupa que la OMC pierda su enfoque esencial en la negociación y se convierta en una organización centrada en el litigio. Con demasiada frecuencia los miembros parecen creer que pueden obtener concesiones a través de demandas que nunca podrían llegar a la mesa de negociaciones. Tenemos que preguntarnos si esto es bueno para la institución y si la estructura de litigio actual tiene sentido", dijo el representante del Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos, en clara referencia al actual esquema de funcionamiento de la organización de comercio, señala Infobae.



A su vez, en referencia al modo en que la OMC hoy resuelve y evalúa los litigios mundiales en términos de comercio, remarcó: "No podemos sostener una situación en la que las nuevas reglas solo puedan aplicarse a unos pocos, y que a otros se les otorgue un pase en nombre del estado de desarrollo autoproclamado". Este fue un mensaje dirigido directamente a China, uno de los mayores oponentes de Estados Unidos en el mundo.