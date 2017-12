Marketing

12-12-2017 La iniciativa del Gobierno ya entró en el Senado y una de sus modificaciones está relacionada con el cese de la relación entre empleador y empleado. Un experto de Arizmendi analiza cuál es la fórmula a utilizar en caso de que se aprueben estas modificaciones

Uno de los aspectos centrales del proyecto deque ingresó al Senado de la Nación el pasado 17 de noviembre es el atinente alde lapor, prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744. El siguiente cuadro expone losde la norma vigente y el de la proyectada.

Pueden observarselaspropuestas al texto vigente. Julio Mirasson, especialista laboral de Arizmendi , detalla las siguientes: - Para determinar ela tomar en cuenta para el cálculo de la indemnizacióndebeel. Tampoco, laabonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación deEn este caso, la norma incorpora laque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había fijado en el fallo plenario N° 322, del 19/11/2009, en la causa "Tulosai, Alberto Pascual c/ BCRA", depara el fuero del trabajo de Capital Federal. - Si la remuneración mensual, normal y habitual estáen todo o en parte poru otras formasde retribución (recordemos que son "variables" aquellas queno del tiempo trabajado –remuneración fija– sino deldel trabajador, del sector, de la empresa, etc., según elque fije el empleador), en esa parte se considerará elde lodurante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. - En lo relativo a la aplicación delsobre la remuneración base de cálculo que fija periódicamente eldespués deacuerdos colectivos, que corresponde alde trabajo aplicable en el lugar en que trabaja la persona que se despide, el último párrafo de la norma proyectada incorpora una pauta fijada en el fallo "Vizzoti" de 2004, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La regla es deen los casos de sueldos altos, que superan en unaese tope, se encuentre el trabajador comprendido o no en aquel convenio: el proyecto en comentario, establece en esta parte que su aplicación no podrá implicar, para el trabajador, unade más delde la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante elo durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Por ejemplo, si esa remuneración es dey elvigente aplicable es, su aplicación significaríala base de cálculo en un, por lo que para cumplir con el dispositivo legal, el empleador deberíaese tope, al menos, en el ejemplo, a($80.000 x 67%).