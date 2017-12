Diputados debate en comisión el Presupuesto 2018

Legales

13-12-2017 Con la presencia de los ministros Rogelio Frigerio y Guillermo Dietrich, además de otros funcionarios del Ministerio de Finanzas, también analizarán los proyectos acordados con los gobernadores sobre Consenso Fiscal y Responsabilidad Fiscal

La febril primera semana del período extraordinario no para y, por el contrario, continuará este miércoles con el análisis del2018 en comisión. Conforme el ritmo que lleva el oficialismo, la intención escorrespondientes ya acordadas y proceder, si se puede, a la firma del dictamen correspondiente. En caso de no ser ello viable, será al día siguiente, señala Parlamentario.La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el santafesino Luciano Laspina, está convocada para este miércoles a las 11.30, en la sala de reunión del 2° piso del edificio Anexo C, y asistirán el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el de Transporte, Guillermo Dietrich y funcionarios del Ministerio de Finanzas. Además del proyecto de Presupuesto analizarán el proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 3° de la Ley 25.413 deen cuentas bancarias y otras operatorias, sobre el destino de los recursos a la ANSES . Por otra parte también se debatirán los temas acordados entre el Gobierno nacional y los gobernadores, tales como el proyecto que modifica la Ley 25.917 sobrede Responsabilidad Fiscal y buenas prácticas de gobierno. Por último, también debatirán el proyecto por el cual se aprueba el Consenso Fiscal suscripto el pasado 16 de noviembre entre el Ejecutivo y los representantes de 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.