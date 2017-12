La provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional de ART

Legales

Laadhirió este jueves a la Ley nacional de Accidentes de Riesgos de Trabajo () que tiene como objetivolaboral.La norma -que se sancionó durante una sesión especial en labonaerense- era reclamada por los, las aseguradoras, el propio presidente Mauricioy la gobernadora María Eugeniapor considerar que existe una "" en los casos de accidentes de trabajo que perjudica a los empresarios y desalienta las inversiones.El 19 de mayo pasado la propuesta había sido aprobada en la Cámara de, pero luego quedó trabada en el Senado debido al rechazo de todos los bloques de la oposición, quienes plantearon que "va en contra de los" y apunta a la "laboral".Finalmente, la adhesióndurante una sesión en la que se votó nominalmente y la norma obtuvo 29 votos positivos y 16 en contra.En el recinto, el senador deLucasexpresó que "esta nefastatiene un costo altísimo para empresarios y para el Estado" y relató que mientras en 2010 los juicios por accidentes o enfermedades notificados a las ART fueron 53.000, ese número ascendió a 120.000 en 2016."La provincia de Buenos Aires es la que tiene el tristede la industria del juicio", evaluó el legislador y consideró que "el nuevo sistema dará seguridad al trabajador y terminará con esta industria que tan cara le costó a la producción nacional".En tanto, el presidente del bloque oficialista, Roberto, defendió la iniciativa al manifestar que "la provincia necesita esta ley imperiosamente".Seguidamente, el senador Darío Díaz(Partido Justicialista) rechazó la norma y expresó que "hay un hincapié excesivo sobre, que no son órganos imparciales e independientes, y quea la salud laboral de los trabajadores"."Somos peronistas, nuestro compromiso es con los trabajadores. Ninguna ley que ponga en riesgo lade un solocontará con nuestra indiferencia o aprobación", dijo.En ese marco, detalló que "la imposición del trámite administrativo implicaburocráticos y económicos de acceso a la justicia en materia de derechos sociales,de trabajadores, no garantiza la asistencia jurídica idónea y gratuita a los trabajadores en situación de vulnerabilidad".En esa línea, el senador Gervasio, de, afirmó que la norma "le va a dar beneficios a un sector que no lo necesita y va ade la cadena, que son los trabajadores" y añadió que "esta ley es inconstitucional".Luego, Sergio(Unidad Ciudadana-FpV), evaluó que la ley "cercena la capacidad de un trabajador de acceder a la Justicia, de darle a cada uno lo que le corresponde cuando es elel que debe".La iniciativa plantea la adhesión de la Provincia a laque indica que el procedimiento ante lasserá un paso administrativo que el empleado deberá realizar antes de concurrir a la Obra Social Sindical o iniciar una acción judicial contra el empleador.