Daniel Scioli fue el gran ausente en la sesión por la reforma jubilatoria

Legales

19-12-2017 El ex candidato a presidente, que asumió como diputado el 10 diciembre, tuvo a los jubilados como bandera de campaña en 2015, pero no se presentó al debate

“Hoy el país necesita de su”, le aseguraba Daniela losdurante su discurso depresidencial eny se comprometía, en primera instancia, a “implementar el 82 por ciento móvil para las” y luego a “ladela los jubilados”. Las promesas del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires para defender los intereses de la tercera edad parecen haber quedado en el camino luego de su frustrada elección y dos años más tarde ni si quiera se presentó en lacelebrada en la Cámara depara debatir la reforma jubilatoria. Scioli, que asumió su cargo el pasado, fue uno de los diez diputados ausentes de la jornada. De los legisladores que no estuvieron, tres son deldel, dos dely cuatro dedel PJ . Uno estaba suspendido: el hoy detenido ex ministro Julio





Además, faltaron Luisy Laurapor el; Alberto(que había dicho que dio quórum el último jueves por error), del PJ , Marianay Alejandro, ambos de UNA, y los chubutenses Jorgey Rosa. Con 129 votos a favor,en contra,, el Gobierno pudo convertir en ley la, en una sesión que tuvo más dede. Hubo dos diputados que se abstuvieron: Mirta, del Frente Cívico de Santiago del Estero, y Elda, del Partido Justicialista de Chaco.