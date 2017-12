Advierten que el turismo cerrará el año con un déficit de u$s10.000 millones

Comex

19-12-2017 Argentina es el segundo destino turístico más importante de la región, después de Brasil. Pero el "atraso cambiario" crea dificultades para esta industria

El movimiento turístico dejará en el 2017 un déficit de, como saldo de lasingresadas por quienes visitan el país y las egresadas por quienes, destacó hoy un informe realizado por las consultoras Ecolatina y Key Market.Según el documento, “uno de los principales motivos que explican el déficit es que Argentina “mantiene una fuerte tendencia a la" desde la década pasada y que "se sostiene hasta el día de hoy, debido a distintos intentos de controlar lamediante el anclaje del tipo de cambio nominal”.Para 2018, y con la llegada de las vacaciones de verano “se espera que elen el corto plazo”, ya que se prevé que “el tipo de cambio real multilateral no sufriría cambios significativos, por lo que se mantendría elexistente”.El informe de Ecolatina indicó que salvo en, cuando se registró una devaluación superior al 20%, y en, con la salida del cepo cambiario y una devaluación del 40%, elreal multilateral

Así, “Argentina es más costosa para el turismo extranjero y resulta más barato a los argentinos irse de vacaciones al exterior”, destacó el informe.



Esto llevó a que el ingreso de turistas extranjeros se redujera entre el 2010 y 2016 en un 15% y la salida de turistas locales se duplicara en igual período, hecho que acrecienta el déficit que arroja año a año este rubro de actividad para Argentina.



En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que, solo en el aeropuerto de Ezeiza y en Aeroparque, ingresaron 2,2 millones de turistas extranjeros, pero salieron 3,3 millones de argentinos.



Además, durante 2017, la cantidad de noches que se hospedan los argentinos en el exterior se incrementó 16,4%, mientras que el porcentaje solo sube un 4,8% para los que lo hacen en algún destino en Argentina.



Según el informe, desde el ámbito oficial se busca achicar el déficit a través de la promoción del Plan Federal de Turismo, que promete generar 300.000 puestos adicionales de trabajo para el sector al 2020 e incrementar la cantidad de turistas en 9 millones de extranjeros y 70 millones de residentes.



También se busca acelerar la puesta a punto del Plan Conectar, con el que se prevé la incorporación de nuevas líneas aéreas en el mercado, como Avianca, Andes y líneas "low cost".



El turismo a nivel global

Como consecuencia de la crisis financiera global, el turismo internacional experimentó una fuerte contracción en los años 2008 y 2009 (la caída acumulada del PBI del sector fue del 4,5%).



No obstante, a partir de 2010 comenzó un proceso de expansión ininterrumpido (+3,7% promedio por año), principalmente a raíz del desarrollo de nuevos destinos y la diversificación de los mismos (mayoritariamente en economías emergentes), sumado a la recuperación de otros destinos que se habían visto afectados por hechos terroristas y conflictos geopolíticos.



La participación directa del sector en el PBI global ha superado el 3% en 2016 y se proyecta que alcance el 3,5% para 2027. Paralelamente, el turismo actualmente absorbe en forma directa el 3,6% del empleo global y se espera que se incremente al 4% a lo largo de los próximos diez años. Además, concentra el 4,4% de la inversión total y el 6,6% de las exportaciones mundiales, valores que treparían al 5% y 7,2% respectivamente para 2027.



En cuanto a la región, Latinoamérica experimentó un año de estancamiento en 2016 pero se espera que cambie la tendencia y logre una expansión del 2% en 2017. No obstante, este crecimiento sería el menor de todas las regiones a nivel mundial, mientras que el sudeste asiático espera la mayor expansión (+7,3%).



El lugar de Argentina

Dentro de Latinoamérica, Argentina ocupa uno de los principales lugares en turismo y viajes. Según datos del World Tourism & Travel Council, la participación directa del sector en el PBI se ubica por encima de la de la región (3,4% vs 3,2% para 2016 y 9,6% vs 8,8% si se tiene en cuenta la contribución indirecta, que incluye la inversión, el gasto del sector público y el gasto de los empleados por el sector), al igual que con la participación en el empleo (3,2% vs 2,9% y 8,8% vs 7,8%).

En función de la llegada de turistas internacionales, Argentina se ubica en el 50º puesto a nivel mundial, 6º en el continente y alcanza la segunda posición en Latinoamérica, por detrás de Brasil. Sin embargo, en 2011 lideraba la lista regional, podio que perdió con la implementación del cepo cambiario y la apreciación real de la moneda doméstica. La mayor parte de los turistas extranjeros que arriban al país provienen de Brasil y Chile, países preferidos a su vez por los argentinos para visitar, junto con Uruguay.