Finanzas

20-12-2017 La cotización continuó con su tendencia alcista en una jornada cambiante. El minorista llegó a tocar los $18,20 en algunos bancos, y el mayorista alcanzó durante un lapso de la rueda los $17,90, su marca máxima histórica. Luego bajaron. El promedio al público cerró a $18,02. La Bolsa escaló 1,4%

El dólar sigue desatado y en una jornada muy volátil, en la que llegó a tocar durante la rueda un máximo histórico, subió por quinta jornada consecutiva por mayor demanda para coberturas y pagos al exterior de bancos y empresas, en la semana previa a las fiestas de fin de año y antes del comienzo de las vacaciones.



De este modo, los precios del billete volvieron a tocar los niveles de agosto pasado, en la previa a las elecciones PASO, y estuvieron cerca de transformarse en los más elevados del año. Al final del día, según operadores, importantes órdenes de venta derribaron las cotizaciones y las llevaron a mínimos.



Esto se reflejó en el volumen inusual negociado en la fecha de u$s948 millones, lo que representa un incremento de 41% respecto al martes, una cifra que no se registraba desde el 9 de agosto.



El notorio movimiento de compra y venta se debió a que esta semana hubo licitación de Lebac del Banco Central en la que no se lograron renovar papeles por unos $118.000 millones, pesos que se volcaron a la calle y quedaron disponibles para la compra de otras inversiones, como dólares y papeles en pesos. De hecho, esta jornada también se colocarán $40.000 millones de Letes del Tesoro.



Así, en el segmento mayorista, la divisa mantuvo tendencia al alza, ascendió un centavo y medio para cerrar a $17,765, luego que durante la jornada alcanzó su precio histórico récord de $17,90, pero luego retrocedió con fuerza por ventas que aprovecharon ese nivel atractivo.



Cabe recordar que el billete interbancario ascendió casi 18 centavos el martes, y en todo el mes trepa unos 45 centavos.



"Con el sobrante de pesos que tuvieron empresas, inversores y bancos, lógicamente que no invirtieron en tasa en moneda nacional y se han pasado a posicionarse en dólares, ya sea a la espera de mejorar el negocio financiero y/o pagar deudas al exterior o comprar otros activos en la divisa mencionada", resumió Fernando Izzo, operador de ABC Cambios.



Y agregó: "Respecto a las otras operaciones del miércoles, los bancos hicieron operaciones de trading, algo que modificó el tipo de cambio y lo hizo oscilar durante el horario de funcionamiento del mercado de cambios".



El dólar minorista también registró este miércoles una nueva suba y acumuló una mejora de siete centavos con relación al último cierre, para ofrecerse ahora a un promedio de $18,02 para la venta, según el relevamiento realizado por el BCRA entre las entidades del microcentro.



De esta manera, superó todas sus marcas anteriores, ya que la última registrada era de $18,01 del 28 de julio pasado.

En algunos bancos de la "City" porteña, la moneda norteamericana llegó a trepar hasta los $18,20 para la venta, cifra máxima en todo su registro, y un incremento de 20 centavos respecto al del tope observado el martes. Aunque, finalmente, al cierre, cayó la referencia más elevada a $18,10 (Itaú).

En el Banco Nación, la cotización repuntó cinco centavos para venderse a $17,55 para la compra y $17,95 para la venta.



Por el lado de la plaza informal, el blue cayó diez centavos a $18,06, por lo que la brecha con el promedio oficial fue de sólo cuatro centavos, o 0,2%.

"Con alta volatilidad operó el dólar en el mercado, producto de constantes cambios de tendencia en una rueda que tuvo recorrido mixto y muy irregular", resumió el operador Gustavo Quintana.

Según analistas, el nivel que exhibe el tipo de cambio en los últimos días es impulsado por compras por cobertura de fin de año, ante el evidente atraso cambiario respecto a la inflación, a lo que se suma la cercanía de las vacaciones de verano y ruidos políticos.

"Los valores han vuelto al nivel exhibido en el final de octubre pasado y se aproximan a los máximos del año como consecuencia de un proceso de recomposición de portafolios de inversión que vuelven a impactar en la cotización del dólar", explicó un informe de PR Cambios.



En consecuencia, este miércoles las reservas del BCRA marcaron un nuevo récord histórico de u$s56.087 millones al incrementarse u$s154 millones en la jornada. Según fuentes del organismo monetario esto se debe a que "están creciendo los depósitos en dólares, ya que fueron todas operaciones de efectivo mínimo de los bancos, es decir, no hubo ningún ingreso puntual", informaron a iProfesional.



A raíz de la necesidad de dólares por parte de bancos, inversores y empresas para coberturas y pagos al exterior, en la última licitación del año de Lebac el Banco Central no logró colocar todas las Letras que debía renovar para cubrir los vencimientos.

Así, el martes pasado, en la licitación mensual, adjudicó $304.278 millones, por lo que no le alcanzó para pagar los $422.450 millones que tenía que desembolsar esta semana. Y debió poner "de su bolsillo" en la licitación primaria unos $118.171 millones, monto que puede recuperar días posteriores en la plaza secundaria.

Si bien desde marzo pasado que en las colocaciones primarias no lograba superar los vencimientos, en esta ocasión se agregó el adicional que tuvo que expandir la mayor cantidad de pesos desde septiembre pasado.

Más allá de estos resultados, lo positivo es que salvo para el período más corto de 28 días, donde conservó la tasa en 28,75% anual, en el resto de los plazos colocados convalidó intereses inferiores a los convalidados en noviembre último. De esta manera, el 63% de las colaciones correspondieron al lapso más breve.

Te puede interesar Vacaciones con la mira en el dólar, la tasa y más bonos: los bancos sugieren al Gobierno emitir deuda apenas arranque el 2018

Entre los justificativos que explican el menor volumen colocado de Lebac desde marzo pasado, se explica que este miércoles también se licitaron Letes del Tesoro en pesos por $40.000 millones y que el dólar estaba en un nivel muy retrasado y comenzó a escalar de forma sostenida.



Así, bancos e inversores empezaron a diversificar sus carteras para no quedar tan expuestos en alguna posición en especial.

Pero sobre todo, diciembre es un mes en que la necesidad de pesos es mayor para los bancos y empresas, por pagos de compromisos de fin de año y del medio aguinaldo, factores que limitan que se vuelquen de forma masiva a comprar Letras del Banco Central.



Otra de las limitaciones que enfrentó el Central para colocar todas sus Letras es la medida adoptada por la Superintendencia de Seguros de Nación (SSN), que restringió la compra de Lebac a las compañías de seguros, por lo que éstas se orientaron esta semana a comprar las Letes del Tesoro.

"El objetivo es que las compañías de seguro, que no pudieron recomprar en la licitación, tengan un instrumento de deuda soberano similar para usar de sustituto. De alguna manera esto mejorará el balance del Banco Central, que hoy debe 150 pesos por cada 100 en circulación. Pero, por otro lado, empeorará el perfil de deuda de la Nación. El minorista seguirá yendo a la Lebac y el institucional, obligado, a las Letes del Tesoro", resume a iProfesional Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de InvertirOnline.com.

Un informe de Balanz Capital ya había asegurado el día previo que "la demanda de pesos por parte del sector privado para hacer frente al pago de aguinaldos y bonos de fin de año", era otra de las variables que iba a hacer dificultosa la tarea del BCRA de renovar parte del stock de Lebac.

Más allá de estos movimientos alcistas, desde el campo aumentó la venta de divisas respecto a datos anteriores, ya que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron este lunes que la semana pasada las empresas del sector liquidaron casi u$s358,9 millones.



Además, los bancos hicieron swaps cambiarios por u$s225 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-ventas dentro del mercado cambiario. Mientras que en el mercado de dinero, la tasa de call money se operó a un promedio de 28% anual.



En la plaza secundaria, las Lebac a 28 días operaron con un rendimiento del 28,75% anual, y la de 273 días a 28,7%. Es decir, las mismas tasas de corte que en la licitación adjudicada el martes. Así, en este mercado se operaron más de u$s700 millones, equivalentes en pesos, focalizándose el 47% de las operaciones en la letra más corta.



En los futuros del dólar en el mercado del Rofex, el total operado fue de u$s1.153 millones, el 30% del volumen se negoció a fin de mes a $17,88.



El período más extenso transaccionado fue mayo de 2018 a $19,70. Los plazos subieron un promedio de 1,5 centavos promedio.

El Merval

Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registraron una suba 1,36%, con el indicador Merval a 28.084 puntos.

El monto negociado en total fue muy elevado, uno de los más altos del año, ya que se contabilizaron operaciones por más de $24.000 millones.



Las mayores alzas entre las acciones fueron las de Boldt (6,8%) y las de YPF, con un incremento del 4,7 por ciento.



En todo diciembre el Merval gana 4,2%, y el 2017 lo está cerrando con una renta acumulada de 66%.



En Wall Street, entre los papeles argentinos que cotizan en Nueva York con el formato de ADR, se destacaron las alzas de Telecom y Despegar, ambos con 3,4%, y la baja de Mercado Libre, en 4,4%.



En cuanto a los títulos públicos, se destacaron el PR13, que avanzó 0,8%, y el Discount con legislación de Nueva York, que aumentó 0,7 por ciento.