Cristóbal López será alojado en Ezeiza, el penal donde están Boudou, Zannini y Báez

20-12-2017 El empresario dueño del Grupo Indalo fue detenido en la noche del martes. Su socio, Fabian de Souza, permanecerá en la cárcel de Marcos Paz

El empresario Cristóbal López , dueño del grupoy que fueraen una causa por, será alojado en el penal de Ezeiza. En un comunicado de prensa firmado por la dirección nacional del SPF, se informó que el irá al mismoen el que se encuentran detenidos Amado, Lázaro, José, Ricardo, Carlosy José María, entre otros. López se entregó en elde la Gendarmería luego de que el juez federal Juliándictara suen una causa por evasión fiscal. El "" y dueño de medios de comunicación -entre otras compañías- no compartirá penal con su socio, Fabián, quien fue detenido eny trasladado aen el marco de la misma investigación.En ese complejo están detenidos el piquetero Luis, el ex ministro Julioy el ex líder de Quebracho, Fernando, entre otros. Tanto López como De Souza serán sometidos aen los hospitales centrales de cada complejo penitenciario. Ercolini procesó a López y a su socio con prisión preventiva por considerarlosdelde. Ambos están acusados de evadirdel impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL. El magistrado decidió detener a López -sospechado de ser testaferro de Cristina Kirchner - pora lacon ladeldel Grupo Indalo, violando la inhibición general de bienes que pesaba sobre él.