Las semanas de descuento por Internet previo a las fiestas generaron ventas por más de u$s3.000 millones en la región

20-12-2017 La Argentina tuvo un crecimiento de más de 70% en las ventas registradas entre Cybermonday y otras promociones particulares de empresas con ventana virtual

Las semanas de descuentos, Cyberweeks o Black Fridays Latinoamericanos que se desarrollaron durante. Además, más de 400 millones de latinoamericanos participaron de las versiones locales del Black Friday 2017, que en el caso de la Argentina no cuenta con ningún apoyo institucional, como sí ocurre con iniciativas del estilo Hotsale o Cybemonday, que poseen el impuso de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En términos de números, Brasil es el líder absoluto del mercado, seguido por México y Argentina. El crecimiento de las ventas durante los eventos Hot Sale o CyberDays fueron de, más del 71% en Perú, por encima del 80% en el caso de Chile y de un espectacular 196% en México. A nivel local, según el informe de la CACE, este año la edición dealcanzó los 2.5 millones de usuarios que ingresaron al sitio oficial. Se registraron 1.58 millones transacciones, lo que significa una facturación de $5.196 millones. En comparación con la edición 2016, se facturó un 66% más y las transacciones aumentaron en un 56%, con un ticket promedio de $3.290. El top 5 de los productos que más unidades vendieron fueron:, calzado no deportivo y muebles.Oficialmente 44 empresas con plataforma VTEX participaron de la última edición del Cybermonday generando un GMV (Gross Merchandise Volume) desumando el Cyberweek. Al cruzar estos datos con los oficiales de la CACE el GMV de VTEX corresponde al 17,7% del total del Cybermonday en Argentina. Mientras que l, se registró unlas transacciones generadas enen el período comparado de 2016 y 2017. En cuanto a facturación, la misma aumentó un 66% para el promedio de las tiendas y un 215% para las tiendas VTEX. Mientras que la edición 2017 de Cybermonday presentó una mejora contra 2016 en toda la industria (inclusive restando la inflación interanual, estimada en 23,9%), los resultados de VTEX demuestranfrente al promedio de la industria en Facturación (+215% vs +66%) y Pedidos (+104% vs +55%). Las 44 tiendas VTEX que participaron oficialmente en Cybermonday mantuvieron. Las mismas generaron un GMV acumulado de $919.003.591,09, representando el 17,7% de todo el evento. El rubro más consolidado fue el de Electro & Grocery, seguido por Moda e Indumentaria. En términos de consumo, las compras durante toda la semana fueron estables, siguiendo el patrón del último Hot Sale en Argentina, siendo el primer día el de mayor actividad en términos de compras.