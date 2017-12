Caló critica a la cúpula de la CGT pero no se va: "Somos más cegetistas que nunca"

Economía

21-12-2017 Pese a que la UOM retiró al "Barba" Gutiérrez de la conducción de la central obrera, el líder metalúrgico aclaró no hay ruptura. Criticó el paro sin movilización contra la reforma previsional que convocó el triunvirato esta semana y pidió defender a los jubilados. qué dijo de la reforma laboral

Te puede interesar El precio del dólar pelea contra la tasa y la inflación: el atraso cambiario complica a la economía y al Gobierno

Después de días de tensión interna, lafinalmente, dijo Antonio, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (), gremio que, de la Secretaría de Interior, pero seguir siendo parte de la central obrera. "La CGT , para la UOM, es presente y futuro.Vamos a estar en las reuniones", resumió ante BAE el líder metalúrgico. Este miércoles, en el barrio porteño de Lugano se realizó una reunión con secretarios de las seccionales de todo el país en donde se comunicó que continúan siendo parte de la Confederación General del Trabajo.Estamos hablando de una historia que nos honra, donde están hombres como Vandor (Augusto Timoteo), Rucci (José Ignacio) y Lorenzo (Miguel)", agregó. "Siempre respaldamos a la conducción pero cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos", insistió.Y sus palabras hacen referencia a la insólita medida que comunicó el triunvirato en la mañana del lunes, horas antes de la escandalosa sesión en la Cámara de Diputados.Cuandoal mediodía eraSiempre los paros son de 0 a 0. Tomaron esta decisión pero yo no compartía la medida", resumió. "La-siguió diciendo-que están. Y no sólo se perjudica a los jubilados de hoy, sino a los que se jubilan mañana", disparó Caló. Cabe destacar que a pesar de que la CGT no llamó a movilizar durante la sesión, una gran columna de los metalúrgicos copó la Plaza Congreso. Sobre eso, Caló vaticinó que si bien, cuando llegue el momento lo vamos a discutir". En esa línea, en más de una ocasión la cúpula cegetista se encargó de aclarar que dicho cambio propuesto por el gobierno no perjudica a los trabajadores. "¿Por qué el Gobierno no les pidió más a los empresarios para zanjar este problema?", sugirió el sindicalista. Este ida y vuelta no fue el único dolor que se sintió en Azopardo. En las últimas horas, Antonio Cassia (petroleros) pidió "una CGT fuerte, representativa de los obreros y que reemplace el triunvirato por un secretario general fortalecido y representativo". Sin embargo, el referente sindical pidió "no acelerar los tiempos" y no elegir al conductor "en caliente y sobre el fin de año".