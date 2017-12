Legales

21-12-2017 Fue tras un pedido de los integrantes de la familia Sánchez Córdova, procesados por la evasión de impuestos a las ganancias por más de $1,7 millones

Te puede interesar Se entregó Cristóbal López luego de que la Justicia pidiera su captura en la causa por supuesta evasión de $8.000 millones





La Cámara Federal deconfirmó el rechazo a un pedido de extinción de la acción penal en la causa del Banco Finansur en la que se encuentran procesados Evaristo, Juan Manuel Sánchez Córdova y Tomás Sánchez Córdova por la evasión de impuestos a las ganancias por más de 1.700.000 pesos. La sala IV de la Cámara Federal de, integrada por Marianoy Juan Carlos, no hizo lugar a una queja presentada por la defensa de los Sánchez Córdova contra la decisión de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en loque ya había confirmado el rechazo del pedido de extinción de laen relación a la presuntaaldela las ganancias del período 2008. El accionario mayorista del Banco Finansur es el empresario, detenido en el penal de Ezeiza por orden del juez Julián Ercolini.Los Sánchez Córdova, integrantes de la, tienen eldel. Un mes atrás, López intentó llevar adelante la venta del Banco pero la operación fue frenada por la Justicia. El Banco Finansur se encuentra sin realizar operaciones por decisión del Banco Central, que decidiólapor, a partir del 10 de diciembre. En su momento, el Banco Central anunció que el motivo de la suspensión era que el Finansur no había cumplido con unade 10 millones de pesos que le habíala. Aunque el Finansur no puede operar, están exceptuados de la suspensión las extracciones de saldos registrados en las cuentas sueldo y de jubilados, la cobranza de créditos y las compras con tarjetas de crédito y pagos a los comercios adheridos.