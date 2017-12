Coto y Garbarino, víctimas de la nueva estafa de WhatsApp: el "superbono"

Tecnología

21-12-2017 El fraude consiste en jugar a una especie de "rueda de la fortuna" y enviar el mensaje a varios amigos para conseguir una orden de compra de $20.000

La semana pasada se conoció una una estafa de WhatsApp consistente en una especie de "" que permiteun "Superbono", consistente en una importante orden deen el supermercado. Los atacantes ampliaron esta modalidad con la cadena de electrodomésticos Garbarino. En todo los casos, los usuarios reciben undonde podrána una especie desimilar a la de los programas de entretenimiento y así ganar unpor hasta. Como es de suponer, el usuario gana esa orden de compra y esa otra página web donde podráel juego a otras personas a través de lade mensajería.

Se trata de un evento de phising, como se conoce a lapor la cual se hace pasar uncomo uno, imitando los logos y los colores de la marca para generar una sensación de autenticidad.En este caso en particular, hasta incorpora el logo de unapara que el usuario estéa jugar con la ruleta al intentar generar cierta confianza, como se muestra a continuación en el video De esta manera, pueden capturarde los usuarios, como contraseñas bancarias o de sitios web, información personal, etcétera. Por lo tanto, la recomendación ante este tipo de amenazas es, además de alertar a otros usuarios para que no caigan en la trampa. "Es importante en época de Fiestas estarpara no caer en este tipo dede Navidad, por lo que la primera barrera contra este tipo de amenazas es la. Quizá el primer paso está ende lade estos concursos, así como dedonde se pida viralizarlo para participar", señaló Lucas Pauls, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica. "Por supuesto, las tecnologías también podrán ayudar a la hora deunmalicioso, y se debe tener en cuenta que, si bien en este caso no se trata de un ' virus ' o código malicioso, unapodríasobre este tipo de enlaces maliciosos", recomendó el experto.