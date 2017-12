Espert: "Si el Gobierno hubiera buscado estafar a los jubilados, no habría cambiado la fórmula"

Economía

22-12-2017 Si bien mantuvo sus críticas al sistema previsional, el economista tomó distancia de las acusaciones de la oposición al remarcar que, ante la baja de la recaudación en seguridad social que estima para 2018, la fórmula anterior habría sido más perjudicial que la actual

José Luis Espert rechazó los cuestionamientos de la oposición a la flamante ley de reforma previsional al señalar que Cambiemos, a pesar de sus “torpezas”, no buscó reducir los haberes de los jubilados.

El economista explicó que, ante la caída de la recaudación en seguridad social para 2018 que implica el pacto fiscal, la fórmula anterior que ajustaba las jubilaciones a partir de esta variable sería más perjudicial que la aprobada en la madrugada del martes en el Congreso.

"Está mal criticar al Gobierno por lo que hizo con la reforma previsional. El Gobierno cometió torpezas, pero no buscó hacer una quita a los haberes de los jubilados", comenzó el economista, en declaraciones televisivas.

En ese sentido, el economista enfatizó que los jubilados “no van a cobrar menos” y argumentó que si el Gobierno quisiera “estafarlos” no habría cambiado la fórmula, al remarcar que el pacto fiscal firmado con las provincias absorbe recursos que se recaudaban para seguridad social a partir de los cuales se ajustaban los haberes según la fórmula anterior. Con una disminución de la recaudación, la actualización con la fórmula del kirchnerismo quedaría por detrás de la inflación.



"Los jubilados no van a cobrar menos. Sin dudas el acuerdo fiscal con las provincias le saca fondos a la seguridad social, pero justamente por eso el Gobierno cambia la fórmula de actualización de los haberes para atarla a la inflación. Si el Gobierno hubiera querido confiscar a los jubilados o estafarlos, habría dejado la fórmula de 2009 que dice que las jubilaciones se actualizan por recaudación de seguridad social que es el pato de la boda de este contubernio entre el Gobierno, Buenos Aires y las demás provincias", comentó.

Y remarcó: "Fueron un desastre comunicando y ya sabemos que el peronismo es destituyente en el llano. No es buena la reforma, pero el cambio de fórmula se hizo para que el jubilado no pierda como hubiera perdido con la fórmula anterior."

De todos modos, Espert aseguró que la reforma previsional se planteó a raíz de la necesidad de financiamiento del pacto fiscal y de los fondos enviados por el Gobierno a la provincia de Buenos Aires, que el economista entiende como parte de una estrategia para afianzarse en el conurbano de cara a las elecciones presidenciales de 2019.

"El Gobierno gana las elecciones en octubre y se lanza a coquetear con la reelección con alguien de Cambiemos para 2019 y por eso soltó un caño de plata para la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores entonces le dicen a (Mauricio) Macri 'dale a (María Eugenia) Vidal lo que quieras pero no me saques a mí'. Le dieron a Buenos Aires, no le sacaron a las provincias y le sacaron a la seguridad social", dijo.

Finalmente, el economista criticó el sistema previsional de reparto argentino y el discurso de Cambiemos que afirma que con la actual fórmula “los jubilados no van a perder nunca más contra la inflación”.

"Es falso lo que dice que el Gobierno que asegura que los jubilados no van a perder nunca más. Supongamos que atan los ajustes de los haberes a la hiperinflación de Zimbabue, eso no haría que los jubilados se vayan a volver ricos, porque el Gobierno y las provincias decidieron afectar negativamente la recaudación de la seguridad social. En un sistema de reparto, repartís si hay plata. En Argentina desde 2008 no hay plata, más allá de la fórmula que le pongas", dijo.