La CGT prepara una cumbre para evitar su fractura, con Hugo Moyano y Luis Barrionuevo a la cabeza

22-12-2017 Distintos dirigentes gremiales habían cuestionado la postura de la Central Obrera ante la reforma previsional

La histórica CGT tendrá unentre este viernes y el lunes, con elde sostener a rajatabla el triunvirato de conducción de la central obrera, fortalecer hacia adentro a la Confederación y evitar cualquier posibilidad de fractura o nuevas fugas, aseguraron voceros gremiales. En esa cumbre sindical participarán los triunviros de la central obrera Juan Carlos Schmid (marítimos), Héctor Daer (sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); los líderes de los sectores independientes Gerardo Martínez (construcción), José Luis Lingeri (obras sanitarias) y Andrés Rodríguez (estatales de UPCN), Armando Cavalieri (comercio) en representación de los 'gordos' y los ex jefes gremiales Hugo Moyano (camioneros) y(gastronómicos), artífices y mentores de la actual estructura de la CGT. La reunión, según estiman, será caliente. Sucede que luego de que el Congreso aprobara la ley deel histórico sindicalista metalúrgico, Francisco "Barba" Gutiérrez, abandonó su lugar en el Consejo Directivo, donde era secretario de Interior.Su portazo fue con críticas. "Necesitamos unaen defensas de los trabajadores", advirtió. La Central había lanzado un paro contra la iniciativa del Gobierno pero, en el medio de la, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se abrió de esa decisión. No fue el único gremialista que se quejó de la conducción cegetista. El secretario general de la Federación de los Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh),, cuestionó la estrategia tomada frente a la reforma previsional. Aunque pidió "la conducción obrera". Entre los representantes de los sectores que participarán en la cumbre (de la cual no trascendió ni lugar ni horario para evitar los periodistas), prima unque se propusieron. Los dirigentes saben que entre enero y mayo próximo las organizaciones sindicales más poderosas estarán dedicadas plenamente en lasy prevén conflictos. "Nada hace pensar que lassean sencillas en 2018. El gobierno tiene un esquema y el movimiento obrero no lo comparte, en especial respecto de los índices de mejora salarial, con relación al proceso inflacionario. Habrá choques y conflictos hasta por lo menos abril o mayo. En ese contexto, es imposible distraer la atención para ocuparse de la convocatoria a un nuevo Congreso obrero para plantear un difícil debate sobre si debe o no elegirse otra conducción cegetista. Es imposible", coincidió un allegado a la Central Obrera.