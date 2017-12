La OMS reconoce el trastorno por videojuegos como problema mental

Tecnología

22-12-2017 La definición del organismo multilateral se refiere al uso de juegos digitales o videojuegos, que se puede realizar mediante conexión a Internet o sin ella

La(OMS) incluirá, por primera vez, el trastorno por videojuegos como enfermedad mental, al incluirlo en su próxima edición de la(ICD-11), que no se actualiza desde 1990. La posibilidad de que los videojuegos generen(o incluso adicción) fue un asunto muy discutido y este sería el primer paso firme que se da en esta dirección, que sin duda generará una gran controversia en el ámbito científico por las dudas —y rechazo— que provoca esta clasificación. Este trastorno se caracteriza por un patrón dey, aunque todavía no se ha cerrado la definición, la OMS vincula este nuevo trastorno a tres condiciones negativas provocadas por el mal uso de los juegos digitales. En primer lugar, por no controlar la conducta de juego en cuando alen que se juega. Segundo, al aumento de la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses vitales y actividades diarias. Y tercero, al mantenerse la conducta o darse una escalada "a pesar de la ocurrencia de consecuencias negativas", según el borrador actual que maneja la OMS. El trastorno se refiere al uso de, que se puede realizar mediante conexión a Internet o sin ella."Los profesionales de la salud deben reconocer que los trastornos del juego pueden tener consecuencias graves para la salud", aseguró Vladimir Poznyak, responsable del, en declaraciones a New Scientist, que adelantó la noticia. El ICD-11 estará listo en 2018 pero con un matiz: el trastorno por videojuegos, sino que aparecerá englobado en el más amplio de juegos digitales. Poznyak aclara que, del mismo modo que la mayoría de las personas que beben alcohol tampoco. Pero hay circunstancias en que el uso excesivo puede generar efectos adversos, según este experto de la OMS. El patrón de comportamiento debe ser de suficiente gravedad como para causar un deterioro significativo en lasu otras áreas importantes, explica el borrador de la OMS. "El comportamiento del juego y otras características son normalmente evidentes durante un período de al menospara que se asigne un diagnóstico, aunque la duración requerida puede acortarse si se cumplen todos los requisitos de diagnóstico y los síntomas son graves", advierte.