22-12-2017 La fiscalía también pidió 13 años contra el exjuez Galeano. El expresidente de la nación está acusado de “inducir al encubrimiento” del atentado

La fiscalía solicitó la pena dedecontra el expresidente de la Nación y actual senador nacional Carlos, por suen elde la investigación por el atentado a la AMIA. Asimismo se solicitarondepara el exjuez Juan José, en tanto que requiriódepara los ex fiscales Ramóny José, y un año para el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. En su pedido ante el Tribunal Oral Federal 2, los fiscales absolvieron poral ex comisario Jorge “Fino”, y pidieron dos años para Ana Maríay tres años y seis meses para Carlos Alberto. En su alegato, los fiscales señalaron que a partir de que el juzgado que encabezabatuvode lasdel ciudadano sirio Alberto Jacinto, propietario de la empresa de volquetes Santa Rita (uno de los cuales fue hallado en la puerta de latras la explosión) no se adoptaronpara profundizar esa pista.En el domicilio de Kanoore Edul se encontró una agenda con el nombre y la dirección del por entonces agregado cultural de la Embajada de Irán, así como también de sus contactos con Carlos Alberto. Los fiscales señalan que “al momento de losa Kanoore Edul, Rabbani ya era objeto depor parte de los organismos de inteligencia”, pese a lo cual, al tenerde lacon el entonces presidente Carlos Menem, a quien Alberto Kanoore Edul padre -del mismo origen que el mandatario- había visitado en la Casa Rosada, el por entonces titular del Juzgado Federal 9, y ante una llamada desde las altas esferas gubernamentales, dejó de investigarlo durante mas de dos años. Según los fiscales, ese llamado fue efectuado por, hermano del expresidente,“del ex, que quiso evitar el escándalo”. En ese marco se acusa a Menem por el delito de “inducción al encubrimiento”, al haber presionado a Galeano a no investigar a Jacinto Kanoore Edul.