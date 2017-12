Sturzenegger, en la mira: las tasas altas complican la economía y nadie toma "su inflación" para subir salarios

Finanzas

26-12-2017 El titular del Banco Central va quedando aislado en su defensa del plan que viene aplicando para domar los precios. Se autoimpone una meta casi imposible de lograr, sube las tasas a niveles exorbitantes y esto perjudica al consumo. ¿Macri, su principal sostén, le sigue "teniendo fe"?

Macri, por ahora lo "banca"

El clásico saludo por la Navidad y los buenos deseos para el 2018 derivaron en un instante de- "Te estánmucho, Fede, cada día más. ¿No teen esta pelea?"- "Y, en parte es lógico. Entiendo que no gusteo que tome una postura tan rígida. Pero yode lo que hago".Elentre uno de los consultores más influyentes de la City y el titular del Banco Central , Federico, tuvo lugar hace pocos días, y este tramo de la conversación refleja cómo es el presente del banquero central en su cargo.El fin de año lo encuentra en su momento de mayordesde que asumió el mando de la entidad, hace ya dos años.En medio de las, quien es para muchos el gran referente en temas económicos del presidente Macri cumplió los primeros. Seguramente, cuando asumió se imaginaba otro escenario, más benigno, para fines de 2017.Lo "corren" desde todos lados, dey dedel. Los cuestionamientos a su accionar se multiplican desde el arco opositor, pero también las advertencias provienen de sus pares.a sus ideas salieron a juzgar con dureza su trabajo al frente del BCRA. Las opiniones del "mainstream" de lase le volvieron decididamenteRicardo, Domingoy Guillermoforman parte de la extensa lista conformada por quienes no comparten en nada la estrategia que aplica para, centrada principalmente en mantener por las nubes las tasas de interés.Junto a esos tres referentes se anota Alfonso, quien critica su insistencia por mantener tan alto el costo del dinero, por las consecuencias negativas que genera en los, ely en laHasta hace algunos meses, las Sturzenegger se pronunciaban. Si bien se acumulaban las dudas sobre su accionar, sus colegas preferían darle "la derecha" yen la estrategia oficial.Pero eso quedó de lado tras las elecciones de octubre, en concordancia con la seguidilla deen la tasa de interés de referencia (Pases), que llegó hasta elEl Sturzenegger se refleja claramente en laque mes a mes publica el propio BCRA: bancos y consultoras están proyectando unade las metas de la institución que se autoimpuso.Los 56 consultados creen que elpromediará, bastante lejos de la franjaque estima el funcionario.Sin formularlo como un reproche directo al trabajo de su colega, hasta el ministro Nicolásmostró su discordancia.Lo hizo al señalar que le parecía lógico que los próximoscontemplen una suba de esa misma magnitud (). Es decir, obvió la referencia indicada por Sturzenegger - "¿Qué me contás?pide que lasse cierren hasta un 60% por encima de la cifra que estás marcando como meta ", le inquirió uno de los economistas que lo visita en forma regular.- "A mí me parece que. Las negociaciones deberían adecuarse a la cifra que estoy señalando", respondió el banquero central.Tal afirmación refleja laque existe entre Sturzenegger y otros(como el caso de Mario Quintana, entre otros). Incluso, con aquellos que solían respaldarlo, como Dujovne.Los cuestionamientos dentro de los despachos oficiales vienen de hace meses.ya dio cuenta de las críticas que, en reserva, bajan desde laPor ahora, muchos prefieren mantener lao fustigarlo cuando los micrófonos están apagados, para que no parezca unadelsobre la autoridad monetaria.Pero lo cierto es que a Sturzenegger el tiempo le juega en contra. Tiene unapor bajar laa una cifra cercana al 10% anual (2018), algo que casi nadie considera probable.Sufrente al mercado estáMientras él "chapea" mostrando que la(2016) a un nivel cercano al(2017), otros lo fustigan diciendo que ese descenso se hizo a un costo altísimo. Sturzenegger no avala lo que afirman sus colegas, quienes sostienen que la "" que él aplica (crédito caro, política monetaria restrictiva) y lasque se autoimpone no hacen otra cosa que ponerla actividad económica.Alegan que es cierto que está creciendo el nivel de, pero que también es verdad que podría hacerlo con más vigor si elfuese más bajo.No es la única crítica que le formulan. Otra es la de estar fomentando la "" bursátil. Es decir, la llamada "" (o carry trade).Pese a que el alza del billete verde que tuvo lugar en diciembre la desactivó, lo cierto es que en el añocerca deEste mecanismo consiste en desarmar posiciones en, adquirir(para aprovechar las altas tasas ) y luego, con lo obtenido, recomprar más. Esta triangulación les posibilita a inversores aumentar sus patrimonios en "moneda dura".Además, la "" impacta fuerte en variables clave de la economía. Por ejemplo, achata el tipo de cambio, promueve ely deteriora laMacri es el principalde Sturzenegger . Lo conoce bien por su tempranera militancia en filas delY le tienedesde ese entonces. El Presidente suele consultar a varios economistas sobre cómo ven el presente económico.Incluso, se reúne con quienes ya dejaron la función pública, como Prat Gay y Melconian. Sin embargo, el mandatario guarda unapara con el banquero central.Le reconoce méritos profesionales y elogia sudesde su labor al frente del Banco Ciudad, cuando Macri era jefe de Gobierno.En elnacional, las miradas hacia Sturzenegger son. "Ya no se puede esperar más, es crucial que su plan empiece a dar”, dice a iProfesional un miembro del equipo económico.Su apuro tiene que ver con la proximidad de las. Si la inflación sigue muy por arriba de la pauta oficial, loshasta reclamarán un porcentaje dealpretendido por Dujovne.Lo que está sucediendo marca todo un contraste con lo visto varios meses atrás, cuando ladel BCRA era unaa la que el mercado le prestabaAl punto que constituía lapara analistas, empresarios, centrales obreras y hasta para formadores de opinión.Sin ir tan lejos en el tiempo, esto también se observó en la última ronda depor, tanto en el sector privado como en el público.Es cierto que en varios de esos acuerdos se terminó apelando a la "", mecanismo que le brinda a los gremios la garantía que reclaman de que los trabajadores no resignarán poder adquisitivo a lo largo del año.Cuando se lo consulta,. E indica que a la Argentina le llevará entrelograr el índice inflacionario de un país "normal", en torno delMientras, aguarda que haciade 2018 ese índice se sitúe por. Una meta que, en su origen, el funcionario había pensando para finales de este 2017.Evidentemente, eso no se dio. Y es la razón por la que ahoradesde adentro y fuera del Gobierno.Pero Sturzenegger aún se tiene fe: "La política monetariaen el corto y en el mediano plazo", asegura cuando se lo indaga.Diego, consultor experto en el mundo de las finanzas, es uno de los tantos que no comparten ese optimismo."Si para 2018 no se modificaron los volúmenes dey dede dinero, ¿por qué yo debería creer que la inflación va a ir hacia abajo?", se pregunta.Incluso, hay quienes sostienen que para cumplir con sus proyecciones, Sturzenegger deberíanuevamente las. Algo que el "ala política" del Gobierno no está dispuesto aPor eso mismo, el propio funcionario habríasobre la tendencia inflacionaria. Desde, consultora dirigida por el ex viceministro Daniel, dan cuenta de un cambio."El BCRA comenzó a observar la reducción de laen lugar del nivel general como indicador que utiliza deno excluyente para determinar la", expresan desde la firma."Al usar la inflación núcleo, sepor variaciones de los. De esa forma, no habría fuertes reacciones en las tasas ante las subas inflacionarias que no son recurrentes o provengan de correcciones de tarifas de servicios públicos".De hecho, desde Quantum remarcan que la inflación núcleo experimentaa la general.Según Marx, dado este reacomodamiento, no haría falta un nuevo retoque de tasas , "porque la real es del, mientras que la inflación núcleo (anualizada) asciende al".Gabriel, economista de la consultora Elypsis, completa el análisis: “El propio Sturzenegger manifestaba que con 4 puntos de tasa real iba a poder"."Es evidente que tuvo unsobre cómo se elimina la inercia, como también del impacto que genera la suba de las", señala Zelpo a iProfesional.Ya jugado eldel año, con una inflación que algunas consultoras (como FIEL) apuntan por, las miradas estarán puestas en lo que suceda durante el primer trimestre del 2018.Con unque estacionalmente esy un febrero caldeado por un nuevo ajuste en las tarifas eléctricas, Sturzenegger tendrá un inicio deLa duda, en todo caso, refiere a cuál sería su reacción si los peores presagios de la City se cumplen. Y cuál será ladeldel Gobierno. Empezando por el mismísimo