Economía

02-01-2018 El líder del sector cobró notoriedad en las últimas semanas del año por su actitud combativa, en un contexto en el que la CGT prefiere evitar la confrontación. Lidera una paritaria que desafía las metas salariales y, además, resiste la propuesta para reformar jubilaciones del Banco Provincia

Recalculando

Un nuevo Moyano



Pablo Moyano y Roberto Baradel ya no rankean al tope de la "lista negra" de sindicalistas que maneja el Gobierno.Recientemente, Sergiodesbancó y pasó a convertirse en la a, tras hacerle frente a iniciativas clave para elEntre ellas laa lasdel Bapro ) y lade fijar una, que sirva de referencia para el resto de la economía en el 2018.Las medidas lanzadas por elde lahasta llegaron a, días atrás, eldel país durante lasde atención.Fue parade lasen la actividad, en una actitud quecon laLaestá envuelta en unatras su fallido paro en rechazo de la reforma previsional, y que deja en un segundo plano alen la gestión junto a su padre del cluby en la resolución de la crisis enAl igual que Moyano , eldedetenta su cuota de poder:un, dea losy con casiAsimismo,la, bajo la cual se agrupanvinculados al kirchnerismo y que, desde allí, presionan para catapultarlo como elLa misma ambición que el camionero, hoy secretario gremial de la central obrera, con la diferencia que ahorael rol de".La gobernadora María Eugeniade su. En una acción inédita,por tres días parasancionada por la legislatura bonaerense quede los empleadosLafue de tal magnitud que, por primera vez en años,de lade la entidad encabezada por Juan Curuchet. Incluso, hubo que abastecer de urgencia cajeros en algunos municipios.Elviene depara el 2018. En su gremio estiman una inflación del 20% yunhasta marzo.Laesconde una: con el guiño oficial, lasla introducción, con la mira puesta en la jornada laboral, la incorporación de nuevas tecnologías y lade susen una de las actividades que más se modernizó en el último tiempo, de la mano de los cajeros automáticos y el homebanking.Justamente, la "flexibilidad" fue clave para destrabar la negociación en el sector aéreo. Perode manera tajante aEn respuesta a las medidas de fuerza, el Gobierno dictó-una por lay la otra por el- y hasta amenazó con quitarle la personería al gremio."No tenemos sentimientos ni miedo,. Los bancarios trabajan con aire acondicionado, tienen sillas ergonómicas y se jubilan a larga edad. Mi abuelo, que es bancario, está sin hacer nada", explicaron desde el Ministerio de Trabajo encabezado por Jorge Triaca.El conflicto en la Provincia encendió la alarma en el Gobierno.Elen elde la gobernación, por estar en el podio de lasde todo el país, con, unasDesde esefluye el dinero para abonar, una cifra similar de cuentas sueldo,y 12.000 cuentas abiertas con empresas. En resumen: es lade lade la Argentina.A diferencia de la reforma previsional -sancionada sin cambios por el Congreso -, las fuertes protestas en territorio bonaerense forzaron la apertura de unaElde laesunen la caja, que atiende a 16.000 jubilados . Para ello, la ley:laa 65 en 10 añoslos, al modificar el sistema de movilidad del 82% al 70% manteniendo los aportes entre el 14 y 19% (por encima del 11% del régimen común)- Dispone el uso de lasdel propio banco para. Este punto es clave, ya que le permite a Vidal reducir los aportes al sistema previsional de la entidad y, a su vez, atar los haberes a la evolución de los resultados del Bapro La medida vacon lay con la orden de Cambiemos de armonizar las cajas provinciales con el régimen de la ANSES. Esto,para las provincias, entre ellas la de Buenos Aires, que recibirá $40.000 millones en compensación por el fondo del Conurbano."La reforma se hace porque else fue, pero en cualquier caso la ANSES es el último respaldo", explicó a este medio una autoridad del Bapro. En otras palabras, los fondos para pagar a jubilados , asignaciones familiares y AUH.Eles que elpor tener que hacerse cargo de los haberes jubilatorios, una responsabilidad que la Constitución delega en el Estado."Van ay estoque elabora el Banco Central", advirtió a este medio el titular de la seccional La Plata de la entidad, Federico Bach.A su vez, unaen sus resultados podríapara otorgar créditos a baja tasa a chacareros inundados y a quienes no pueden acceder a la compra de la vivienda.Desde diciembre, elelpara realizar compras en losen la tercera y cuarta semana de cada mes.Ahora acotó la oferta a ciertos productos ya un 25%. La promo original, promovida con fuerza durante la campaña, contemplaba reintegros de hasta $1.500 con tarjetas de débito o crédito.La medida apuntaba a estimular el consumo popular, pero en los hechos favoreció más a los sectores medios con ingresos suficientes para destinarlos a compras importantes a fin de mes, teniendo en cuenta que el reintegro se efectúa con 10 días de demora.Además de su rol social, elun. Estomuy bien.Allí hicieron carrera Eduardoy Martín, quien en 2007 intentó modificar el régimen especial y terminó eyectado por Daniel Scioli.Fue-y no su decisión de darle quórum a la reforma jubilatoria- lo quebancarios acuando este caminaba cerca de una manifestación frente a la Casa de la Provincia, actitud rechazada por Palazzo.Lo cierto es que, sin Moyano al frente de los reclamos, ahora elpasó aa los cambios en materia laboral, previsional, tributaria y fiscal.Su corriente tuvo unen laen el, en la que además de agrupaciones de izquierda y movimientos socialesde laEntre ellos, seccionales de la, regionales de la central obrera,, el sindicato del, seccionales de, trabajadores de prensa, telefónicos, ladrilleros y aceiteros.En vistas del delicado clima reinante, losempezaron atras dispararse laincluida en la negociación paritaria.El acuerdo prevé una compensación salarial por cada punto que supere la inflación medida por INDEC. La, mientras que los precios acumularon una variación del 21% en noviembre.En, a su vez, cobrarán, ya que se espera un incremento superior al 2% en el Índice de Precios al Consumidor.En cuanto a los, elcon el acuerdo que acaba de cerrar la provincia decon los estatales, a los que les otorgará unLos bancarios son solo un eslabón de la hoja de ruta oficial. "", señalan cerca de Triaca. Las próximas tendrán como protagonistas a docentes, estatales y municipales.El sector público ya inauguró la temporada de baja de contratos. Pero elademáslos respectivosEn las escuelas, elde la, por la cual se apunta a cambiar el convenio colectivo, evaluar a los docentes y establecer un régimen pasantías gratuitas, más ambicioso que el proyecto de Empleo Joven bochado por el Congreso Este es unmás que tieneparapolítico sindical conEs que, por primera vez, el bancario tiene: además de las dificultades para cerrar lay preservar su, enfrenta la avanzada de, el banco con mayor cantidad de afiliados en la actividad.