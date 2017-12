Una azafata reveló por qué eligen a ciertos pasajeros para darles mejor atención

Actualidad

22-12-2017 Este secreto de cabina hará que cualquier viajero pueda tener más atención y comodidades, sin costo adicional, en un viaje de avión

Usualmente se piensa que losde un avión son los de más adelante, ya que -supuestamente- son los que tienen más atención y comodidades. Sin embargo, unaconfirmó que no es así y contó el por qué.Los viajeros tienden a elegir las butacas principales paray asegurarse de que no van a quedarse sin su menú a elección, pero, Annie Kingston, una azafata de vuelo , dijo al portal de viajes Oyster.com quetiene una ventaja mayor: recibenpor parte del personal.La razón es simple según comentó: “intentamosresponder a las llamadas de los pasajeros situados en ladel avión porque esto crea uny todos acaban queriendo lo mismo”, algo que, según la azafata, puede provocar más de un problema.Cuando este efecto contagio se genera, la gente empieza a, o piden repetir el vaso de vino, o almohadas, etc. Por lo tanto suele pasar que los del fondo, tienen, indica el portal Rumbos.“Los aviones no suelen tener suficientes, tapones para los oídos,de dientes o, y a veces los vuelos no son tan largos para dar servicio a tanta demanda”. En cambio, reconoce, “es mucho más fácil desviar la segunda mini botella de vino a una butaca de las últimas filas”.