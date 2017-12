Triunfo de la AFIP: cámara federal reafirmó la obligación de emitir factura electrónica

Legales

22-12-2017 La Justicia falló en contra de un grupo de empresas que le reclamó a la AFIP la nulidad e inconstitucionalidad de la obligación de emitir factura electrónica. Las firmas adujeron mala conectividad a Internet y que el sitio del ente recaudador no funcionaba

La Justicia en lorechazó una acción de amparo formulada por cinco empresas, que pretendían que se declarara lade la Resolución General de la AFIP Nº 3749/2015, que impuso la obligación de emitir factura electrónica.El reclamo que dio origen al expediente “Segutrans SA c/ AFIP s/ amparo ley 16.986” fue iniciado por empresas que “se dedican a la prestación de servicios a terceros, con una”, pero que en la zona donde se ubican sus depósitos de mercadería “la conectividad aeso mala y que en algunas ocasiones el servicio deja de funcionar por días enteros”.Esta circunstancia, advirtieron en su presentación, “les dificulta, y en ciertos casos”, el acceso al sistema deprevisto en las reglamentaciones dell organismo recaudador. Además, puntualizaron que el sitio“también presenta”, indica Diario Judicial.El argumento en pos de la declaración de inconstitucionalidad giró en torno a que la resolución “no posee, sino que impone recaudos de información a efectos de controlar y realizar el seguimiento del flujo de operaciones, que, en la práctica, se erige como unaa la circulación de bienes y servicios”.Las empresas sostuvieron que la exigencia de la facturación electrónica sin contar con los medios idóneos para efectuarla “en tiempo real y” constituye una, carente de toda razonabilidad”.El juez deafirmó que la parte actora “no había acreditado haber realizado unaa efectos de poner de manifiesto los problemas de conexión invocados en la demanda”.Es que las mismas resoluciones impugnadas disponen que las empresas que tuvieran problemas deo no tuvieran acceso a, debían hacerle saber a lade esa circunstancia por medio de la presentación de una declaración jurada “con anterioridad a la entrada en vigencia de la obligación de implementar la facturación electrónica”. Para el magistrado “ello demostraba laen la actuación del organismo fiscal”, señala Diario Judicial.Al rechazar la apelación de la actora, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con votos de los jueces Jorge, Guillermoy Pablo Gallegos, ratificó el temperamento de grado. “La demandante no intentó demostrar mínimamente los problemas de conexión a internet que alega; ni precisó la ubicación de los locales, oficinas o establecimientos en los que tendría tales inconvenientes”, resumieron los camaristas.