23-12-2017 Beneficiará a más de 500 productos argentinos, en su mayoría de economías regionales. La Argentina había sido suspendida de este sistema en el año 2012



Los antecedentes



Lalogró este viernes una victoria en su política de comercio exterior, al retornar alpara exportaciones a losluego de 6 años. El hecho se produjo trasen los últimos meses, en el marco de una relación comercial caracterizada por dificultades como las que se generaron alrededor delMediante el sistema (), un listado de productos de laspodrán ingresar en el mercado norteamericano conEl representante comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Robert, anunció que el Presidentefirmó este viernes la medida, luego de. Hacia adelante elde los EE.UU. deberá renovar la, tal como lo realiza anualmente, con vigencia retroactiva al 1 de enero del año 2018.“Este es un paso importante en los esfuerzos para lograr una mejory avanzar así hacia el objetivo de. Más exportaciones es más empleo, más desarrollo, más oportunidades para los argentinos”, dijo el ministro de Producción Francisco“El intercambioes muy bajo y hay mucho espacio paraahí. Volver a acercarse y volver a mostrar a la Argentina parade Estados Unidos es muy importante. Vamos a seguir trabajando para buscar nuevas áreas deentre la Argentina y los Estados Unidos ”, agregó.y el canciller argentino, Jorge, mantuvieron una reunión con Lighthizer la semana pasada, en el marco de laen Buenos Aires. Allí se trató el pedido argentino por ely se evitaron otras cuestiones espinosas.Los funcionarios que participaron del encuentro destacaron que "no se abordó durante la reunión el tema del". Estados Unidos prohibió a principios de este año el ingreso de biocombustible argentino porque los productores locales denunciaron. La estrategia de la Argentina es compensar esta pérdida -que supera los u$s1.000 millones anuales- con la apertura del mercado norteamericano a otros productos.sostuvo que esta incorporación constituye “un claroa los esfuerzos que lleva adelante la Argentina paray profundizar su inserción en el” y enfatizó que se espera de esta manera “recuperar un canal comercial que brindará nuevas y mayores oportunidades a losy a las economías regionales”.Por su parte, el ministro dede la Nación, Luis Miguelseñaló que "se trata de un gesto muy significativo del Gobierno del presidente Trump hacia la Argentina, no sólo por el impacto sobre lay las, particularmente en las economías regionales y en productos de agregado de valor, sino también por lo que significa para las relaciones bilaterales con Estados Unidos ”.El SGP consiste en el otorgamiento depor parte de países desarrollados aexportados desde países en vías de desarrollo, que reciben tratamiento preferencial y reducciones arancelarias significativas.“Es un paso entre muchos otros: por eso estamos negociando un acuerdo con lay tenemos previsto hacerlo con otros países y regiones; y también facilitamos el comercio y promovemos las exportaciones con herramientas comoy la Ventanilla Única de Comercio Exterior”, dijo el secretario de Comercio, Miguel“La apuesta comercial de Argentina con Estados Unidos es tener uny sabemos que hay muchos sectores en los que el intercambio es clave y productivo para ambos países. Entre 2006 y 2015 se pasó de: una de cada tres empresas dejó de exportar y el 95% de ellas eran. Ahora estamos yendo paso a paso en el camino inverso", agregó Braun.En, último año en que la Argentina integró el SGP, los productos beneficiados registraron exportaciones por, el 10 % de las exportaciones totales a Estados Unidos En la actualidad los países que otorgana la Argentina son:, Bielorrusia,, Japón, Nueva Zelanda,, Suiza (incluido Liechtenstein), Rusia y Kazajistán. Estados Unidos concedía arancel cero adeargentinos hasta 2012 en el marco del SGP. Los principales productos abarcados fueron los vinos, artículos de confitería sin cacao, conservas de carne, aceite de oliva, quesos, maníes y frutillas.Argentina fueel 28 de mayo de. El gobierno estadounidense consideró que nuestro país no actuó de buena fe en los casos que se resolvieron a favor de las empresas Azurix y Blue Ridge Investment en el marco de, por la cancelación de contratos en medio de la crisis Argentina de 2001. Luego el país sí cumplió con dichos laudos.