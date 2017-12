Macri aseguró que los jubilados cobrarán en 2018 "entre un 4 o 6 % más que la inflación"

Politica

El presidente Mauricio Macri aseguró que los jubiladosel próximo año "entremás que la" con la nueva reforma previsional y habló de "una intencionalidad política" destinada a desacreditar esta iniciativa. Además,a losque no cumplieron con sude apoyarla. "Lano se puedepor lo que pase en un año, pero estamos seguros que en 2018 los jubilados van a cobrar entre 4 y 6% más que la inflación", señaló Macri en una entrevista con el programa "Animales Sueltos". El Presidente remarcó que el Gobierno " a los pensionados, y que con labusca "". "Hubo una intencionalidad política contra la ley. La fórmula anterior era un engendro que se basaba en lasque antes difundía el. Tenemos que proteger a los jubilados de laporque esa es la batalla más importante que estamos librado los argentinos", enfatizó el jefe de Estado.Respecto al apoyo dado por los gobernadores a la ley y al denominado, Macri reconoció: "hubo de todo. Hubo gobernadores quecon su compromiso yque. Yo a los que no, la verdad es que les digo, que a mí me educaron que lo que, si vos diste tu palabra, es para". Fantino también le preguntó sobre las versiones mediáticas sobrepor parte de la oposición. "¿Hay sueños de helicópteros? Salgamos de lay violenta, vamos a otro lugar,, parte del peronismo, kirchnerismo ", inquirió el conductor. "Ellos lo han tenido yese tipo de, yo", respondió Macri. Por último, Macri se refirió al gasto público y al déficit y expresó: "Ojalá que los argentinos vayamosque aquellos gobernantes quemás que los impuestos que nosotros pagamos, songobernantes. Nosotros también, todavía, porque quisimos ser graduales". "Hay un sector que dice que somosy otro que somosde. Nosotros estamos yendo por el medio. Somos gente queel, no lo negamos y queremos un país que tengaen todo y cuando vos tenés equilibrio fiscal, no dependés de nadie", concluyó.