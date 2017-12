Economía

23-12-2017 Las entidades hicieron nuevas recargas con billetes de $500. Además, ofrecen el servicio de retirar dinero a través de comercios adheridos





Los bancos aseguran que tomaron varios recaudos para que durante eldelargo deno hayaporde dinero en los cajeros automáticos. "Lo importante es que el día antes de algúnhaya bancos. Algunos bancos tienen previstasdurante el fin de semana, porque si bien hay restricciones de abrir los tesoros, los bancos tienen dinero en las empresas de caudales, y ese dinero lo usan paralos cajeros", explicaron en Red Link, que opera los cajeros de lay de varias entidades privadas como Hipotecario, Industrial y Nuevo Banco de Santa Fe, al diario La Nación. "Con lasque toman los bancos y con losde más, no debería haber problemas, al menos, no como en diciembres anteriores", opinaron. En Banelco , la empresa que agrupa a la mayoría de los bancos privados, aseguraron que eldedeayudará mucho esta vez. Un cajero estándar puede contener 8000 billetes: si se lo llena con unidades de $100, son, pero si se lo completa con los nuevos de $ 500, la capacidad se multiplica por cinco, hastaEn el sistema financiero admiten que no todos los bancos tienena losde. Dado que si bien el Banco Central se los ofrece, son las entidades las que deben asumir el costo de retirarlos en la autoridad monetaria, por lo que eso implica unpara las entidades del interior o las que tienen sucursales más alejadas. Es por ello que no descartan que puedan sufrirdelos cajeros de bancos que están en las provincias, sobre todo, aquellos ubicados en centros turísticos, donde además, pese al esfuerzo de las autoridades, se sigue privilegiando el, agregó el citado matutino. Con todo, existe la posibilidad de hacerse desin la necesidad de pasar por un cajero automático. Tanto-la empresa controlante de Banelco y de Visa- como Red Link ofrecen a sus clientes lade retirar billetes, sin costo, de unaadheridos. Una opción que gana atractivo por estos días. Prisma, que tiene el servicio Extra Cash, incluso decidió aumentar en estos días el límite de extracción por comercio de $ 3000 a $ 5000. Quienes tienen una tarjeta de débito Visa Electrón -que puede ser emitida tanto por bancos de la red Banelco como de Red Link- podrán extraer, sin costo, efectivo de las sucursales de Coto, YPF, Carrefour, Walmart, La Anónima, Ribeiro y Megatone. A diferencia de lo que ocurre con un cajero, sin embargo, el cliente en este caso debe comprar además algo en el comercio. Red Link, por su parte, tiene el servicio de Punto Link, con el que los clientes de Visa Electron, y también los de Maestro y Master Debit, pueden retirar hasta $3000 sin costo de una red de comercios adheridos, que incluye hipermercados.