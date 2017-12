Tras 16 años en el Congreso, Diana Conti continuará en la política

Politica

24-12-2017 La dirigente kirchnerista fue desginada en el Comite Nacional de Prevención de la Tortura, un organismo autónomo que vigila tratos crueles o inhumanos

Tras 16 años como legisladora nacional, la dirigente kirchnerista Dianaseguirá vinculada a la vida política con su designación como integrante del Comité Nacional dede lay otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. "Es una tarea diferente, pero tuve elde que mi bloque político en Diputados , el, me haya propuesto para el cargo junto con otros representantes del Congreso . Ya fuimospara formar parte del Comité Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles eque se dan habitualmente en toda situación de encierro pública o privada así que no solo abarca lo que ocurre eno cárceles sino también institutos de salud mental y", sostuvo la exdiputada nacional.En diálogo con LaNación+, Conti explicó que se trata de "uncon seis representantes del Congreso Nacional, es un organismo, autárquico y conpropio, no puede recibir directivas de ningún poder del Estado". De esta manera, la referente del Frente para la Victoria seguirá en la arena política con un cargo público luego deen los que ocupó bancas en ely en la Cámara de. El Comité que integrará Conti forma parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y tiene la potestad de "realizar visitas dea cualquierde", "sin previo aviso" a las autoridades del lugar y conpara poder registrar lasde los establecimientos.