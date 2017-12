Actualidad

24-12-2017 La policía cerró el Aventura Mall tras recibir un aviso de posibles disparos. Es el tercer hecho de este tipo en los últimos meses

Unade tiroteo en un centro comercial de Miami, en EE.UU., generó el sábado escenas deentre los compradores al interior del recinto, aunque luego la Policía local determinó que. La Policía de la ciudad de Aventura, al norte de Miami, se vio obligada esta tarde a evacuar y luegoel centro comercial, de gran concurrencia los fines de semana, tras recibir un aviso deen el lugar, aunque luego no encontraron ninguna evidencia de que se estuviera realizando un tiroteo. "La Policía de Aventura determinó que NO tuvo lugar unen Aventura Mall. La escena es segura pero elen el área es", informó la dependencia en su cuenta oficial de Twitter. Algunos usuarios depublicaron fotos y vídeos que muestran a compradoreshacia el exterior o a la playa de estacionamiento, mientras que otros señalan que escucharonsimilares a, aunque no podían precisar la procedencia.Los agentes policiales continúan en el, que este año ha sido objeto de una gran ampliación, investigando el origen de los sonidos y anunciaron que el centro comercial permaneceráhasta el, cuando se espera abra en horario regular. Esta es laque se registra en el condado Miami-Dade en los últimos meses, las tres registradas en. En noviembre, en pleno "Black Friday", el principal día de compras del año en Estados Unidos, un conocido centro comercial de la ciudad de, vecina de Miami, fueante el temor de que se estuviera registrando un tiroteo en su interior, aunque finalmente se trató de una falsa alarma. Meses antes, en agosto, el, un centro comercial ubicado al oeste de Miami y con alta presencia de turistas extranjeros, también debió serpor una falsa alarma de tiroteo que igualmente generó escenas de caos.