Reforma previsional: a quienes impactará y cómo se realizarán las actualizaciones

24-12-2017 La nueva fórmula de movilidad y el bono compensatorio son algunas de las claves de la nueva norma, que también prevé cuatro actualizaciones anuales

La semana pasada se promulgó laque modificará a partir del año próximo actualización del valor de los haberes del sistema jubilatorio nacional, las asignaciones por hijo, el salario familiar y las pensiones no contributivas. El punto de la norma que mayor polémica desató fue la nueva fórmula . Se trata de una suma que contempla el% de laregistrada por el índice de precios dely el% de la evolución que en igual período haya tenido un índicellamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (). Estos aumentos se actualizarán todos los años en, según la variación de losen comparación con el tercer y cuarto trimestre del año previo, y primero y segundo del año en curso, respectivamente. Por ejemplo, en elde este año la inflación acumulada fue dey elsubióEntonces, se suma para julio a septiembre el 70% de 5 (3,57) y el 30% de 7,1 (2,13%), lo que da, que es el aumento previsto para marzo.Los haberes que están comprendidos son lascontributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (), que son; la Prestación Universal para el Adulto Mayor (), un beneficio no contributivo equivalente al 80% del haber mínimo; la Asignación Universal por Hijo (), que llega a algo más de 4 millones de chicos; los pagos por hijo que llegan a asalariados y a monotributistas y que son de monto decreciente a medida que crece el ingreso del titular; las pensiones no contributivas y los pagos mensuales a los ex combatientes de Malvinas. Por su parte, el% móvil se garantiza para quienes se hayan jubilado tras acreditar 30 años o más de aportes y se excluye a quienes lo hicieron por moratoria. Por lo tanto, las remuneraciones de quienes hayan aportado 30 años se aumentarán cada vez que se aumente el salario mínimo y sus haberes queden por debajo del 82%. Por otro lado, según una proyección del Ministerio de, con la nueva fórmula las jubilaciones terminaríancon una suba nominal acumulada del(sin considerar la garantía del 82%). La mejora en términos reales fue estimada oficialmente en elEl bono que se pagará por única vez en marzo será de $para los jubilados y pensionados sin moratoria y cuyos haberes sean menores a $. Para los que perciben jubilaciones con moratoria o la Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensiones no contributivas por vejez será de $. Y de $para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.