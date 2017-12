Macri visitó el comedor "Los Piletones" de Margarita Barrientos

Actualidad

24-12-2017 El presidente desayunó en el centro antes de la Navidad, como ya es costumbre. "Fue una charla familiera", indicó la fundadora del centro comunitario

El presidente Mauricio Macri visitó este domingo el comedor comunitario Los Piletones, que dirige Margarita Barrientos en el barrio porteño de Villa Soldati, acompañado de la primera dama, Juliana Awada, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Un helicóptero los trasladó hasta Villa Soldati, pero al barrio llegó en auto a las 10, tal como estaba previsto, para desayunar con Barrientos en el centro comunitario donde todos los días se asiste con 2.100 platos de comida, de los cuales 960 son para niños.

"Vengo como todos los años, desde hace 11 ó 12 años, antes de Navidad, y espero que siga siendo así, que nada cambie", dijo el presidente al abandonar el comedor, en el único contacto con la prensa que aceptó.

"No hablamos mucho de política. Hablamos mucho de la familia, de los hijos, de los nietos. Fue una charla más familiera que otra cosa", aseguró Barrientos ante la prensa.

Al presidente le sirvieron empanadas caseras, jugos y gaseosas. Permaneció en el comedor alrededor de una hora y hasta tuvo tiempo de dialogar con la dirigente social sobre los graves hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas dos semanas.

"Hablamos de eso un poco. Que haya gente que no quiera lo mejor para el país, eso no te lleva a mejorar la situación. Sigue dividiendo y eso no tendríamos que tenerlo en esta época. Es lamentable que la gente siga creyendo en esa mala política que nos hizo dividir. Ahora no tenemos que tener divisiones entre la gente de todas las clases. Entre la gente que más necesita y la que no necesita nada, tenemos que respetarnos sobre todas las cosas", afirmó Barrientos.

La llegada del presidente Macri fue precedida por un operativo de seguridad que comenzó anoche con efectivos de Gendarmería, que reforzaron la guardia en el lugar.

Te puede interesar Las vacaciones de los argentinos: al boom de Brasil se le suma el tentador Caribe

Macri, su esposa y la ministra Stanley caminaron por las estrechas calles que conducen a Plumerillo 3995, donde está ubicado el comedor de Barrientos, que se destaca por su colorida fachada.

Barrientos los fue a recibir y caminó con ellos los cien metros que llevan desde la entrada, donde estaba estacionado el auto que los trasladó, hasta la puerta del comedor.

Junto al comedor Los Piletones, funciona también la guardería San Cayetano, que atiende a 130 chicos, el Centro de Salud Angela Palmisano, un Centro de Día para abuelos, y una farmacia comunitaria.

Barrientos, quien conoce a Macri desde hace 21 años, también está construyendo un centro de primera infancia en Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero.

Luego de la visita a Los Piletones, el jefe del estado pasará Nochebuena y Navidad en su quinta familiar Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y mañana viajará a Villa La Angostura, en Neuquén, para descansar junto a su familia y pasar el Año Nuevo.

Como ya es una costumbre, Macri alternará la última semana del año entre sus dos lugares preferidos para descansar: la quinta familiar en Los Polvorines, donde pasará la Nochebuena, y esa localidad de la Patagonia, donde recibirá el 2018.

Las vacaciones de Macri serán breves, ya que su regreso a las actividades en la Casa Rosada está previsto para el 2 de enero próximo.