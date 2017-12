"Estamos en Cancún, besitos": la provocación de la intendenta prófuga cercana a Hebe de Bonafini

Politica

24-12-2017 Angelina Lesieux, jefa comunal de la localidad correntina de Perugorría, es buscada por Interpol tras una denuncia de haber desviado fondos de obra pública

Ya estamos en Cancún. Besitos 😘 — Angelina Lesieux (@LesieuxAngelina) December 21, 2017

Lakirchnerista de la localidad correntina de, y su predecesor en el cargo y marido,, son buscados por Interpol acusados dede fondos que estaban destinados a la. Pero, a pesar de eso, Lesieux se mofó de su situación en Twitter con un polémico mensaje: "Ya estamos en Cancún.".El Juez de Instrucción y Correccional de, Martín Vega, ordenó el miércoles la detención de la pareja, pero no los agentes de seguridad no los encontraron en suSegún indicó la prensa de prensa de Curuzú Cuatiá, sobre ellos pesa la acusación de ser "de unadestinada a sustraer fondos adminitrados por el" en el marco dede obra pública que nunca se realizaron o que se realizaron solo en. Lucio Portel, abogado de la exintendenta, señaló que "no está en la ciudad", sino que "está de viaje deen una provincia deldel". Además, aseguró que su defendida " sey no creo que esta vez no lo haga". "Es una exageración decir que está prófga porque no la encontraron en su casa", remarcó sobre Lesieux, aunque argumentó que no tiene sentido la acusación porque las"están". No obstante, una investigación realizada por el programa "La Cornisa" reveló que lasse entregaron