Macri fue elegido como el segundo personaje más influyente de la región

El presidente Mauriciofuepor el Grupo de Diarios de América (GDA) c, mientras que en primer lugar figuró el juez brasileño Sergio Moro, por su labor en la investigación contra la corrupción en el caso denominado "Lava Jato". La información fue difundida por la, que publica un informe del diario "El Nacional", uno de los miembros del GDA, donde señala que "el segundo lugar del ranking de personajes más influyentes de América Latina figura el presidente de Argentina , Mauricio Macri". En tanto, la lista de losmásestápor segundo año consecutivo, el presidente de Estados Unidos,sus pares de China y Francia,, respectivamente. En cuanto a los personajes más influyentes de América Latina , detrás de Moro y Macri se ubicaron la ex fiscal venezolana exiliada Luisa Ortega, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.El Grupo de Diarios de América argumenta queya que conobligado delque comenzóy se extendió a toda América Latina , al juez brasileño Sergio Moro no le ha temblado el pulso a la hora de sentenciar a los poderosos, y se ha ganado elrespeto de sus compatriotas y la admiración fuera de las fronteras". Señala que Moro "dirige con rigor la operación 'Lava Jato', la investigación sobre el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, cuyas ondas expansivas han llegado a otros varios países de América Latina , donde numerosos políticos de alto rango y ex presidentes están siendo investigados por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña". El juez estrella de Brasil tiene sobre todo en la mira al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado por untribunal de primera instancia a una condena de nueve años y medio de prisión por su implicación en una red de corrupción y blanqueo de dinero. De confirmarse esta sentencia en segunda instancia, Lula nopodrá presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018.