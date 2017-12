Aníbal Fernández contra La Cámpora: "Se creen impolutos"

Politica

El exjefe de Gabinete kirchnerista,, reiteró suspor la decisión estratégica deotrosy, en ese sentido, consideró que el diputado nacionaly los miembros de la agrupación que lideray que-de los peronistas-El excandidato a gobernador bonaerense sostuvo quey "hay que" entre todos los sectores, perosi fuesen unade gente que son buenos y los otros los malos". "Acá no hay nadie que tenga el cien por ciento de la razón", remarcó en declaraciones a radio El Mundo. En ese sentido, el exjefe de Gabinete convocó a los peronistas a "tratar de conciliar con una visión parecida, coincidir en una propuesta política que comprenda a quiénes están sufriendo". Por otra parte,quealla ley deal sostener: "Ellosla anuencia o con la, ya sea con la mano o con el culo, porque si se levantaban los nuestros (peronistas) no tenían quórum yLas palabras de Fernández se inscriben en la postura que ya había expuesto el 14 de noviembre, cuando publicó una carta con duras críticas a la estrategia electoral que incluyó la conformación de Unidad Ciudadana por fuera del PJ . "Pareciera que Máximo y La Cámpora son impolutos, angelicales, alados y los otros, que son feos, sucios y malos, no se tienen que acercar a los impolutos.", se preguntó Fernández, en referencia a la postura de La Cámpora. Segundos antes había dicho que tampoco coincidía con la mirada del expresidente Eduardo Duhalde, que había señalado que el peronismo estaba "destruido". Sin embargo, lo llamó "Eduardo" y dijo que le tenía "un gran cariño". Con un discurso plural, el exjefe de Gabinetea "tratar deen unaque comprendaEn laque conduce Máximo KirchnerDijeron desconocer el origen del enojo, pero deslizaron que empezó en el momento del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. En el proceso de reconstrucción del peronismo que tendrá lugar hasta 2019, el ex jefe de Gabinete todavía no encontró su lugar. Pese a que viene tomando distancia del kirchnerismo, aún es mirado con desconfianza por los sectores del peronismo enfrentados con Cristina Kirchner