El Banco Central de Alemania descarta oficializar el uso de criptomonedas

Finanzas

26-12-2017 Sostiene que "se está viendo un rápido aumento del precio" de las monedas digitales, que conlleva a un incremento del "riesgo de pérdidas rápidas"

Elel Banco Central de Alemania,la introducción de unapara la zona euro y alertó sobre las posibles pérdidas de inversiones con criptomonedas como el bitcoin. Así lo indicó el diario alemán Euro am Sonntag, al publicar una entrevista con el integrante del comité ejecutivo del organismo, Carl-Ludwig Thiele, quien remarcó: "Actualmente no está en los planes generar dinero digital del banco central , que sea análogo al real". Las monedas digitalesa los usuarios hacermás allá de sus fronteras instantáneamente y han ganado popularidad este año debido a su aumento de precio.la más conocida, haen unas veinte veces este año al alcanzar valores en torno de los(en enero cotizaba en torno a los u$s960), en un marco donde nadielas ganancias que estaba acumulando la criptomoneda, lo que generó un fuerte incremento de la demanda.Pero en el último tiempo, el bitcoin aproximadamente una menos dedado que los inversores desconfiaron de una fuerte alza que lo hizo subir hasta sus niveles máximos, levantando alertas entre expertos sobre una posible burbuja. "Estamos viendo unlo que trae el riesgo de pérdidas rápidas", sostuvo Thiele. Las monedas digitales descentralizadas como el bitcoin aún. Sus críticos dicen que pueden serfácilmente paray el hecho de que no estén reguladas las hace riesgosas, por lo que de ahí surge la idea de una versión electrónica de una moneda física que aún esté bajo la autoridad de un banco central . Sin embargo, existe otra postura que considera que las criptomonedas son el futuro y que su valor continuará creciendo. Es más, existe un grupo de inversores, que comenzó a invertir en este tipo de monedas virtuales cuando el bitcoin cotizaba cerca de los u$s10, que se han visto fuertemente beneficiados por las subas de este año.