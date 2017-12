Piden que otros gigantes de Internet imiten los cambios impositivos de Facebook

Tecnología

26-12-2017 Desde ASIET elogiaron que "se trata de un primer paso que favorecerá la armonización fiscal dentro del ecosistema digital" de los Estados latinoamericanos

anunció este mes un cambio operativo, por el cual los ingresos publicitarios generados en los 25 países donde la empresa cuenta con sede física serán registrados localmente, por lo que no continuarán realizando esos registros a través de su sede internacional localizada en Irlanda, desde donde se obtienen ventajas de índole fiscal. Este cambio operativo se llevará a cabo durante el añoy la primera mitad del, período en que se espera que la medida redunde en un incremento del pago de impuestos en aquellos países en los que Facebook cuenta con sede física, al pasar a tributar localmente. Desde laseñalaron ante iProfesional que así "se revertiría la tendencia a la erosión de la base imponible que tanto perjudica a las arcas públicas en varios países, conducta adoptada por algunos jugadores globales que ofrecen servicios en Internet sin pagar tributos localmente y haciendo uso de paraísos fiscales,y obteniendo para sí ventajas competitivas frente a empresas que ofrecen servicios similares y que tributan en cada país".Pese a este cambio significativo, "aún falta resolver la situación impositiva en aquellos países en los que la empresa no cuenta con presencia física pero realiza operaciones comerciales, como es el caso de la mayoría de los países en latinoamérica, salvo algunos como la, señaló la entidad. Desdevaloraron "positivamente la medida, que debería ser adoptada por todos aquellos actores que ofrezcan servicios digitales sobre Internet y que actualmente tributan en jurisdicciones, externas obteniendo ventajas fiscales". "Es necesario encontrar mecanismos para que una medida como la anunciada sea extensiva a todos los países de la región con independencia de la existencia o no de sede física y que incluya a todos losy utilidades generadas en cada país", sostuvo la asociación. "Se trata, en definitiva, de un primer paso que favorecerá ladentro del ecosistema digital de nuestros países en beneficio de los Estados y los ciudadanos latinoamericanos. Hacemos un llamado a otras empresas globales a seguir este camino", concluyó ASIET.